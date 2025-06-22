Sinem Ünsal ve Berk Cankat gizlice evlendi mi? Uzak Şehir'in Alya’sının gerçek aşkı gündemi salladı

Kanal D’nin reyting şampiyonu dizisi Uzak Şehir’de Alya’yı canlandıran Sinem Ünsal’a, oyuncu sevgilisi Berk Cankat’tan gelen doğum günü mesajı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cankat, sevgilisinin 32’nci yaşını romantik bir paylaşımla kutlarken, Ünsal’a “Canım eşim” hitabıyla seslenmesi “Gizlice evlendiler mi?” dedikodularını alevlendirdi.

Uzak Şehir’de Alya rolüyle parlayan Sinem Ünsal, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Ünsal, paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Bu kez, oyuncu sevgilisi Berk Cankat’tan gelen doğum günü mesajı adeta olay yarattı.

Cannes'da Sinem Ünsal rüzgarı! Tercihi sosyal medyayı ikiye böldü

Cankat, sevgilisinin 32’nci yaşını romantik bir paylaşımla kutlarken, Ünsal’a “Canım eşim” diyerek hitap etmesi “Gizlice evlendiler mi?” söylentilerini tetikledi.

Instagram’da Ünsal ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Cankat, “Biricik yol arkadaşım, sevdiceğim, kıymetlim, neşem, gücüm, desteğim; iyi ki doğdun, iyi ki hayatına kabul ettin beni. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım eşim” notuyla beğeni topladı.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

21 Haziran 1993’te doğdu. Üniversiteye kadar İzmir/Foça’da yaşadı.

2016’da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu.

Sinem Ünsal zarafetiyle galaya damga vurdu! Takipçilerinden tam not aldı

Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift ana dal programını bitirdi. Müfit Aytekin Atölye’de oyunculuk eğitimi aldı.

2016’dan itibaren TV dizilerinde, 2019’dan itibaren tiyatro oyunlarında rol aldı.

2019’da Yapı Kredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi. Aynı yıl 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülünü kazandı.

Uzak Şehir'in oyuncusundan yeni sezona gönderme yapan paylaşım

SİNEM ÜNSAL’IN OYNADIĞI DİZİLER

Elbet Bir Gün / Gizem Kılıçlı / 2021

Mucize Doktor / Nazlı Gülengül / 2019-2021

Kızım / Sevgi Günay / 2018-2019

Siyah Beyaz Aşk / Gülsüm Aslan / 2017-2018

Çoban Yıldızı / Güneş / 2016-2017

SİNEM ÜNSAL’IN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Bir Alaturka Hikayet: Raif ile Letafet / Cihangir Atölye Sahnesi / 2019

Aydınlıkevler / BKM / 2022

BERK CANKAT KİMDİR?

Çerkes kökenli olan Berk Cankat, 9 Mayıs 1984’te Ankara’da doğdu. Babasının mimar ve müteahhit olması nedeniyle çocukluğu Ankara, Eskişehir ve Hatay’da geçti. Ortaokul ve lisede okul tiyatrosunda oynadı.

İlk amatör tiyatro deneyimini 1999’da Haldun Taner’in Ayışığında Şamata oyununda rol alarak yaşadı.

Ankara Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu.

İlk dizi deneyimini 2013-2014’te FOX’ta yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim ile kazandı. 2017’de Yıldızlar Şahidim dizisinde Özge Gürel ile başrolü paylaştı.