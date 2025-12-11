GQ Türkiye, 2025 yılının en başarılı ve ilham veren erkeklerini ve kadınlarını ödüllendirdiği Men of the Year törenini dün akşam gerçekleşti. GQ Men of The Year 2025 gecesine damga vuran isim Uzak Şehir dizisinin yıldızı Sinem Ünsal oldu.

YILIN KADINI SEÇİLDİ

Törenin kırmızı halısına ünlüler akın ederken, birbirinden şık ve iddialı kıyafetlerle göz kamaştırdı. Elbette gecede sınıfta kalanlar da oldu. Reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir'de Alya'ya hayat veren Sinem Ünsal Yılın Kadını Ödülü'nü aldı.

KIYAFETİ BEĞENİLMEDİ

'Uzak Şehir' dizisinin sevilen oyuncusu Sinem Ünsal'ın sevgilisi Berk Cankat ile katıldığı gecede tercih ettiği kıyafet ise sosyal medyada pek beğenilmedi.

Ünsal'ın beyaz bir elbiseyi siyah detaylarla tamamladığı kombini sosyal medyada dile düştü.

Ünlü oyuncunun tarzını görenler "Sana bu kötülüğü kim yaptı?", "Bu nasıl kötü bir seçim", "Hiç olmamış kıyafet", "O eldiven şaka mı?" yorumlarında bulundu.