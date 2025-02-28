Sinem Ünsal zarafetiyle galaya damga vurdu! Takipçilerinden tam not aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinem Ünsal zarafetiyle galaya damga vurdu! Takipçilerinden tam not aldı

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal TRT tabii'nin yeni dizisi "Yankı: Görünmez El" dizisinin kadrosunda yer alıyor. Sinem Ünsal güzelliği ve zarafetiyle dizinin galasına damgasını vurdu.

"Yankı: Görünmez El" dizisinin galası dün düzenlendi. Galaya ünlü oyuncu Sinem Ünsal damga vurdu.

TRT Tabii’nin heyecanla beklenen dizisi Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen gala gecesinde izleyiciyle buluştu.

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OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Sinem Ünsal’ın üstlendiği yapım, Onur Saylak, Erkan Petekkaya, Ragıp Savaş ve Duygu Sarışın gibi deneyimli isimleri de kadrosunda bulunduruyor.

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ÜNSAL’IN ŞIKLIĞI GECEYİ AYDINLATTI

Şimdilerde Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal galada siyah omuzları açıkta bırakan uzun dar bir elbise tercih etti.

Ünlü oyuncu tarzıyla galada ilgi odağı oldu. Ünsal'ın şıklığı kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

'Su gibi', 'asaleti ve zarifliği çok farklı', 'güzel kadın', 'farklı bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

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