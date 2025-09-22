Sinema biletleri 2 gün boyunca 80 TL olacak! Tarih belli oldu

Sinemaseverleri mutlu edecek haber geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Sinema Festivali başlıyor.

SİNEMA BİLET FİYATLARI 80 TL'YE İNECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27-28 Eylül'de düzenlenecek Sinema Festivali kapsamında iki gün boyunca 80 şehir, yaklaşık 1500 sinema salonda tüm film biletlerinin 80 lira olacağını bildirdi.

Güven, "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2025 yılı için belirlenen ortalama sinema bilet fiyatları; tam sinema bilet fiyatı 155,00 TL, öğrenci bilet fiyatı ise 125,00 TL. Bilet fiyatları sinemaların bulunduğu semte göre değişiyor.