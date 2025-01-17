Sinema dünyası yasta! Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Mavi Kadife, İkiz Tepeler, Kayıp Otoban, Mullholland Drive, Fil Adam gibi birbirinden başarılı projelere imza atan ünlü yönetmen 78 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Usta yönetmen kısa bir süre önce yaptığı açıklamada amfizem teşhisi aldığını ve artık evinden dışarı çıkamadığını söylemişti. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle mesleğine veda edeceğini de belirtmişti.

“O ARTIK BİZİMLE BİRLİKTE DEĞİL”

Efsane yönetmenin acı haberini ailesi sosyal medya hesabından yayınladı.

Açıklamada "Ailesi olarak büyük bir üzüntü içinde David Lynch'i hayata veda ettiğini duyururuz" denildi.

Usta yönetmenin ailesi bu süreçte özel hayatlarının gizliliğine saygı gösterilmesini rica etti. Açıklamada "Artık dünyada büyük bir boşluk var. Çünkü o artık bizimle birlikte değil" denildi.

AYNI ZAMANDA RESSAMDI

20 Ocak 1946'da ABD'de dünyaya gelen David Lynch, yönetmenliğinin yanı sıra bir ressamdı.

Mobilya tasarımları da yapan Lynch, Pennsylvania Güzel Sanatlar Akademisi ve American Film Institute'de eğitim aldı.

1977 yapımı siyah-beyaz filmi Eraserhead ile tanındı.

Dune ve Blue Velvet (Mavi Kadife) ile artan başarısı 1990'lı yılların sonunda yönettiği Kayıp Otoban (Lost Highway) ile doruğa ulaştı.

Filmlerinde kısık sesli gürültüler, çürümüş nesneler, bozulmuş karakterler ve polarize edilmiş karanlık dünyalar kurgulaması ile dikkatleri üzerine çekti.

Kariyeri boyunca sıra dışı fikirlerini kendine özgü, nesnellikten uzak ve sembolik anlatımıyla cesurca sinema perdesine yansıtan yönetmenin özellikle 2002 sonrasındaki son dönem filmleri, fazla kişisel olmakla eleştirildi.

Lynch, Amerikan sinemasının en önemli yönetmenlerinden ve Film Noir (Kara Film) akımının önde gelen temsilcilerinden biri olarak biliniyor.

David Lynch, dördüncü karısı Emily Stofle ile 2009 yılından bu yana evliydi. Usta yönetmen dört çocuk babasıydı.