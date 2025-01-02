Sinema dünyasının acı kaybı: Ünlü yönetmen ve senarist Olgun Özdemir hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Sinema dünyasının acı kaybı: Ünlü yönetmen ve senarist Olgun Özdemir hayatını kaybetti

"Tatlı Süt Köpüğü" ve "Kızım Gibi Kokuyorsun" filmlerinin yönetmeni Olgun Özdemir geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını kaybetti.

Ünlü yönetmen Olgun Özdemir'in vefatı, Film Yönetmenleri Derneğinin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Film Yönetmenleri Derneği "Meslektaşımız yönetmen Olgun Özdemir'i maalesef bu sabah kalp krizi sonucu kaybettik. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

0o.webp

CENAZESİ İZMİR KAYNAKLAR KÖYÜ MERKEZ CAMİSİ'NDEN KALDIRILACAK

Hayata geçirdiği film projeleriyle ulusal ve uluslararası çok sayıda ödüle layık görülen Özdemir'in cenazesi yarın ikindi namazı sonrası İzmir Kaynaklar Köyü Merkez Camisi'nden kaldırılacak.

OLGUN ÖZDEMİR KİMDİR?

İzmir'in Buca ilçesinde doğdu. Özdemir, sinemaya birçok kısa film, belgesel ve uzun metrajlı filmle önemli katkılarda bulundu.

İlkokulu Almanya'da tamamlayan Özdemir, İzmir Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra 1991'de İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine girdi.

Özdemir, sinemaya olan ilgisi nedeniyle 1994'te Almanya'nın Köln kentinde Medya Akademi Reji Bölümü'ne geçiş yaptı.

Köln Yunus Emre Kültür Enstitüsünün sinema atölyesi çalışmalarına katılan Özdemir, Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda kısa film ve belgesel projesini hayata geçirdi.

Özdemir, 2015'te "Vicdan Ağacı", 2016'da "Mor Ufuklar", 2019'da "Kızım Gibi Kokuyorsun" ve 2022'de "Tatlı Süt Köpüğü" filmlerine imza attı.

Son Haberler
Polisin sorusuna alkollü sürücünün tepkisi olay oldu!
Polisin sorusuna alkollü sürücünün tepkisi olay oldu!
Asya borsaları 2025'e karışık başladı: Yatırımcılar tedirgin (2 Aralık 2025)
Asya borsaları 2025'e karışık başladı
Mansur Yavaş'tan takdir toplayan Teğmenler hamlesi
Mansur Yavaş'tan takdir toplayan Teğmenler hamlesi
Fluminense’de Melo dönemi sona erdi
Fluminense’de Melo dönemi sona erdi
Borsa yeni güne yükselişle başladı (2 Ocak 2025)
Borsa yeni güne yükselişle başladı (2 Ocak 2025)