Sinema efsanesi Robert Redford uykusunda öldü: Ölümü dünyayı yasa boğdu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika… Son dakika… Kariyeri boyunca pek çok unutulmaz filmde rol alan, sayısız ödül kazanan ABD'li usta oyuncu ve yönetmen Robert Redford (89) uykusunda hayata gözlerini yumdu.

New York Times'ta yer alan habere göre, Redford, Utah'daki evinde uyurken son nefesini verdi.

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-yenicag-1.jpg

Redford, on yıllardır Butch Cassidy and the Sundance Kid ile Başkanın Bütün Adamları gibi filmlerin yıldızı olarak hafızalara kazınmıştı.

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-yenicag-2.jpg

SÖZCÜSÜ DUYURDU

Efsane oyuncunun ölüm haberini sözcüsü Cindi Berger duyurdu. Berger yaptığı açıklamada, Robert Redford'un 16 Eylül 2025 günü son nefesini verdiğini belirtti.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Tiyatro ve dizi sektörünün acı kaybıÜnlü oyuncu hayatını kaybetti! Tiyatro ve dizi sektörünün acı kaybı

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-yenicag-3.jpg

Yine açıklamaya göre Redford, en sevdiği yer olan Utah Dağları'ndaki Sundance'ta bulunan evinde son nefesini verdi.

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-yenicag-4.jpg

Uykusunda hayata veda eden Redford, bu dünyadan göçtüğü sırada ailesi ve sevdikleri de yanındaydı.

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-yenicag.jpg

Sözcü Berger, Redford'un ailesinin zor zamanlarda özel hayatlarının gizliliğine saygı rica ettiğini de belirtti.

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-yenicag33.jpg

ROBERT REDFORD KİMDİR?

Robert Redford (18 Ağustos 1936 – 16 Eylül 2025), Amerikalı aktör, yönetmen, yapımcı ve Sundance Film Festivali’nin kurucusudur. Hollywood’un Altın Çağı’nın ikonik isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-yenicag37.jpg

Kaliforniya, Santa Monica’da doğdu. Gençlik yıllarında sanat ve tiyatroya ilgi duydu, New York’ta oyunculuk eğitimi aldı.

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-yenicag38.jpg

1960’larda televizyonla başlayan kariyeri, 1969’da Butch Cassidy and the Sundance Kid filmiyle patlama yaptı. The Sting (1973), Başkanın Bütün Adamları (1976) ve Out of Africa (1985) gibi filmlerle dünya çapında ün kazandı. Karizmatik görünümü ve doğal oyunculuğuyla tanındı.

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-yenicag39.jpg

1980’de Ordinary People filmiyle En İyi Yönetmen Oscar’ını kazandı. A River Runs Through It (1992) ve Quiz Show (1994) gibi filmleriyle de beğeni topladı.

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-1.jpg

Sundance Film Festivali: 1981’de bağımsız sinemayı desteklemek için Sundance Enstitüsü’nü kurdu ve Sundance Film Festivali’ni başlattı, bu festival dünya çapında bağımsız filmlerin merkezi haline geldi.

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-2.jpg

Oscar, Altın Küre ve BAFTA gibi birçok ödülün yanı sıra 2002’de Akademi Onur Ödülü aldı.

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-3.jpg

1958-1985 arasında Lola Van Wagenen ile evliydi, dört çocukları oldu. 2009’da Sibylle Szaggars ile evlendi.

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-45.jpg

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-46.jpg

Robert Redford kimdir?Robert Redford kimdir?

Çevrecilik ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de bilinirdi.

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-47.jpg

Redford, sinema dünyasında hem oyuncu hem yönetmen olarak derin bir iz bıraktı. Sundance ile bağımsız sinemaya katkıları ve unutulmaz rolleriyle efsaneleşti.

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-48.jpg

16 Eylül 2025’te, 89 yaşında, Utah’taki Sundance evinde uykusunda hayatını kaybetti. Ailesi ve sevdikleri yanındaydı; sözcüsü Cindi Berger, gizliliğe saygı çağrısı yaptı.

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-49.jpg

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-50.jpg

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-51.jpg

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-53.jpg

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-56.jpg

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-57.jpg

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-58.jpg

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-590.jpg

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-591.jpg

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-594.jpg

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-595.jpg

dunyaca-unlu-aktor-robert-redford-hayatini-kaybetti-599.jpg

Efsane şarkıcı hayatını kaybetti!Efsane şarkıcı hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Son Haberler
S&P 500 ve Nasdaq yeniden rekor kırdı
S&P 500 ve Nasdaq yeniden rekor kırdı
Kanada Borsası'nda enflasyon baskısı
Kanada Borsası'nda enflasyon baskısı
Alman borsası çakıldı: Ağustos'tan beri bu puanları görmemişti
Alman borsası çakıldı: Ağustos'tan beri bu puanları görmemişti
Trump'tan Hamas'a uyarı
Trump'tan Hamas'a uyarı
Trabzonspor'da Onana'nın F.Bahçe maçındaki motivasyon konuşması takdir topladı
Trabzonspor'da Onana'nın F.Bahçe maçındaki motivasyon konuşması takdir topladı