Sinema efsanesi Robert Redford uykusunda öldü: Ölümü dünyayı yasa boğdu!

New York Times'ta yer alan habere göre, Redford, Utah'daki evinde uyurken son nefesini verdi.

Redford, on yıllardır Butch Cassidy and the Sundance Kid ile Başkanın Bütün Adamları gibi filmlerin yıldızı olarak hafızalara kazınmıştı.

SÖZCÜSÜ DUYURDU

Efsane oyuncunun ölüm haberini sözcüsü Cindi Berger duyurdu. Berger yaptığı açıklamada, Robert Redford'un 16 Eylül 2025 günü son nefesini verdiğini belirtti.

Yine açıklamaya göre Redford, en sevdiği yer olan Utah Dağları'ndaki Sundance'ta bulunan evinde son nefesini verdi.

Uykusunda hayata veda eden Redford, bu dünyadan göçtüğü sırada ailesi ve sevdikleri de yanındaydı.

Sözcü Berger, Redford'un ailesinin zor zamanlarda özel hayatlarının gizliliğine saygı rica ettiğini de belirtti.

ROBERT REDFORD KİMDİR?

Robert Redford (18 Ağustos 1936 – 16 Eylül 2025), Amerikalı aktör, yönetmen, yapımcı ve Sundance Film Festivali’nin kurucusudur. Hollywood’un Altın Çağı’nın ikonik isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaliforniya, Santa Monica’da doğdu. Gençlik yıllarında sanat ve tiyatroya ilgi duydu, New York’ta oyunculuk eğitimi aldı.

1960’larda televizyonla başlayan kariyeri, 1969’da Butch Cassidy and the Sundance Kid filmiyle patlama yaptı. The Sting (1973), Başkanın Bütün Adamları (1976) ve Out of Africa (1985) gibi filmlerle dünya çapında ün kazandı. Karizmatik görünümü ve doğal oyunculuğuyla tanındı.

1980’de Ordinary People filmiyle En İyi Yönetmen Oscar’ını kazandı. A River Runs Through It (1992) ve Quiz Show (1994) gibi filmleriyle de beğeni topladı.

Sundance Film Festivali: 1981’de bağımsız sinemayı desteklemek için Sundance Enstitüsü’nü kurdu ve Sundance Film Festivali’ni başlattı, bu festival dünya çapında bağımsız filmlerin merkezi haline geldi.

Oscar, Altın Küre ve BAFTA gibi birçok ödülün yanı sıra 2002’de Akademi Onur Ödülü aldı.

1958-1985 arasında Lola Van Wagenen ile evliydi, dört çocukları oldu. 2009’da Sibylle Szaggars ile evlendi.

Çevrecilik ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de bilinirdi.

Redford, sinema dünyasında hem oyuncu hem yönetmen olarak derin bir iz bıraktı. Sundance ile bağımsız sinemaya katkıları ve unutulmaz rolleriyle efsaneleşti.

16 Eylül 2025’te, 89 yaşında, Utah’taki Sundance evinde uykusunda hayatını kaybetti. Ailesi ve sevdikleri yanındaydı; sözcüsü Cindi Berger, gizliliğe saygı çağrısı yaptı.

