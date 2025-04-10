Sinema salonlarında bu hafta: "Başlangıç" yeniden vizyonda

Bu hafta sinema salonlarında aksiyon, gerilim, dram ve komedi türlerinde 8 yeni film izleyiciyle buluşuyor.

Christopher Nolan’ın 2010 yapımı efsane bilim kurgu ve aksiyon filmi Başlangıç, yeniden vizyona giriyor. Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Michael Caine ve Marion Cotillard gibi yıldızların yer aldığı film, “83. Akademi Ödülleri”nde 4 Oscar kazanmıştı. Film, yetkin hırsız Dom Cobb’un, insanların rüyalarındaki bilinçaltı sırlarını çalma hikayesini ele alıyor.

"ARMAND" Halfdan Ullmann Tondel’in yazıp yönettiği Armand, okulların kapanmasına az bir süre kala, 6 yaşındaki Armand ve arkadaşı Jon hakkındaki bir suçlamayla başlayan dramatik olayları anlatıyor. Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Thea Lambrechts Vaulen, Endre Hellestveit ve Oystein Roger’ın oynadığı film, dram severlere hitap ediyor.

"DROP: KABUL ET VEYA REDDET" Christopher Landon’un yönettiği Drop: Kabul Et veya Reddet, Jillian Jacobs ve Chris Roach tarafından kaleme alındı. Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane, Gabrielle Ryan ve Ed Weeks’in rol aldığı gerilim filmi, dul anne Violet’ın, ilk randevusu sonrası telefonuna gelen gizemli mesajlarla kabusa dönen hayatını işliyor.

"AMATÖR" Rami Malek, Laurence Fishburne ve Rachel Brosnahan’ın başrollerini paylaştığı Amatör, aksiyon ve gerilim tutkunlarını cezbetmeye hazırlanıyor. James Hawes’in yönettiği, Gary Spinelli’nin yazdığı film, karısının Londra’daki terör saldırısında ölümüyle sarsılan bir adamın hayatını konu alıyor.

"FENA HALDE FİORELLA"

Mehmet Yamak’ın yönettiği Fena Halde Fiorella”da, Mehmet Emrah Bingöl, Barış Bölükbaşı, Zinar Ataman ve Omid Darvishi rol alıyor. Dram türündeki film, sokaklarda yetişmiş bir arkadaş grubunun, mezarlıkta tanıştıkları zengin bir adamla değişen hayatını izleyiciye sunuyor.

"TOHATLIYIZ HERİ"

Yasin Acun’un yönettiği komedi filmi Tohatlıyız Heri, Tokat’ta bakırcılık yapan Mehmet’in sevdiği kadın Hediye’ye ulaşma çabasını konu alıyor. Kürşat Akgül, Nursel Özdemir ve Ahmet Durmaz’ın oynadığı yapım, komedi sevenleri salonlara çekmeyi hedefliyor.

"HAMİA: MUSKANIN CİNN-İ"

Bülent Orçin’in yönettiği Hamia: Muskanın Cinn-i, cinlerle iletişim kurup muska yapan Esat’ın, kendi cinleri tarafından öldürülmesiyle oğulları Kenan ve Tuncay’ın bu gizemi çözme mücadelesini anlatıyor. Onur Erdi, Merve Ceren Akcan, Taner Şahin, Orkun Özcan, Uğur Ayhan ve Aleyna Özcan kadroda yer alıyor.