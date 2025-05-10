Sinemada yeni bir çağa adım atılıyor! Yapay zekayla gelen devrim

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Oscar, teknolojinin sınırlarını zorlayan bir kararla gündemde. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS), 2025 itibarıyla yapay zeka (YZ) kullanılarak hazırlanan filmlerin belirli koşulları sağlamaları halinde Oscar ödüllerine aday olabileceğini duyurdu. Bu karar, sinema sektöründe insan emeği ile makine teknolojisinin iş birliğini merkeze alan yeni bir dönemin kapılarını araladı. Ancak, jüri üyelerinin ödül değerlendirmelerinde “insan katkısının düzeyini” öncelikli bir kriter olarak ele alacağı belirtildi. Akademi’nin bu adımı, hem heyecan uyandırıyor hem de etik ve sanatsal tartışmaları beraberinde getirdi.

YAPAY ZEKA SİNEMADA YENİ BİR ÇAĞ MI BAŞLATIYOR?

Akademi’nin resmi internet sitesinde yayımlanan yeni kurallara göre, yapay zeka destekli filmler, senaryo yazımından görsel efektlere kadar çeşitli aşamalarda kullanıldığında Oscar yarışına katılabilecek. Ancak, filmin üretim sürecinde insan katkısının belirleyici olması gerektiği vurgulanıyor. Bu karar, yapay zekanın sinema sanatındaki rolünü resmi olarak tanıyan ilk büyük adım olarak görülüyor. Akademi, jüri üyelerinin tüm aday filmleri izlemesini zorunlu kılarak değerlendirme sürecini daha şeffaf ve adil hale getirmeyi de hedefledi.

Yapay zekanın sinema sektöründeki yükselişi, son yıllarda dikkat çekiyor. 2024’te yayımlanan bir PwC raporuna göre, yapay zeka teknolojilerinin küresel eğlence ve medya sektörüne 2030’a kadar 200 milyar dolarlık bir katkı sağlaması bekleniyor. Görsel efektlerden otomatik kurgu sistemlerine kadar YZ, film yapım süreçlerini hızlandırıyor ve maliyetleri düşürüyor. Ancak, bu teknolojik devrim, insan emeğinin yerini alabileceği endişelerini de beraberinde getirdi. 2023’te Hollywood oyuncuları ve senaristleri, iş güvencesi talebiyle yapay zekaya karşı greve gitmiş, sektördeki bu gerilim küresel çapta yankı uyandırmıştı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: SANAT MI, TEKNOLOJİ Mİ?

Karar, sinema ve teknoloji dünyasında farklı tepkilerle karşılandı. New York Üniversitesi Tisch Sanat Okulu’ndan sinema profesörü Dr. Annette Insdorf, yapay zekanın sinemada yenilikçi bir araç olabileceğini, ancak insan duyarlılığının yerini tutamayacağını belirtti. Insdorf, “Yapay zeka, hikâye anlatımında teknik bir destek sunabilir, ancak bir filmin ruhu, insan deneyiminden doğar. Akademi’nin insan katkısını önceliklendirmesi, bu dengenin korunması açısından kritik” dedi.

Insdorf’un yayımlanan bir makalesi, yapay zekanın görsel estetik üretiminde başarılı olsa da, duygusal derinlikte insan yaratıcılığına bağımlı olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan, teknoloji perspektifinden bakan uzmanlar, bu kararın sinema sektörünü dönüştüreceğini düşünüyor. MIT Medya Laboratuvarı’ndan yapay zeka araştırmacısı Dr. Kate Crawford, YZ’nin sinemada demokratik bir etki yaratabileceğini savunuyor. Crawford, “Küçük bütçeli yapımcılar, yapay zeka araçlarıyla büyük stüdyolarla rekabet edebilir hale geliyor. Oscar’ın bu adımı, sinemada erişilebilirliği artırabilir” dedi. Ancak Crawford, 2024’te yayımlanan bir çalışmasında, yapay zeka algoritmalarının etik kullanımı ve şeffaflık gerekliliğine dikkat çekti.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDA: THE BRUTALİST ÖRNEĞİ

Bu yıl 97’ncisi düzenlenen Oscar töreninde, “En İyi Sinematografi” ve “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerini kazanan “The Brutalist” filmi, yapay zeka kullanımı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Filmin görsel efektlerinde YZ teknolojilerinin yoğun kullanımı, bazı sinema çevrelerinde “sanatın otantikliği” tartışmalarını alevlendirdi. Akademi’nin yeni kuralları, bu tür tartışmalara yanıt olarak, yapay zekanın yalnızca bir araç olarak değerlendirileceğini ve insan katkısının ön planda tutulacağını netleştirdi.

SİNEMA SANATINDA YENİ BİR SINAV

Akademi’nin kararına paralel olarak, jüri üyelerine getirilen bir diğer yenilik, final oylamasında oy kullanabilmek için tüm aday filmlerin izlenmesinin zorunlu hale gelmesi. Bu kural, geçmişte bazı üyelerin filmleri izlemeden oy kullandığına dair eleştirilere yanıt olarak geliştirildi. Akademi’nin kendi platformu “Academy Screening Room” üzerinden izleme süreçleri takip edilecek, böylece değerlendirmelerde daha fazla şeffaflık sağlanacak.

Sinema eleştirmeni ve yazar Dr. Mark Kermode, bu değişikliklerin Oscar’ın güvenilirliğini artırabileceğini belirtiyor. Kermode, “Yapay zeka, sinemanın geleceğinde kaçınılmaz bir rol oynayacak. Ancak Akademi’nin insan odaklı yaklaşımı, sanatın özünü koruma çabası olarak görülebilir” diyor. Kermode’un The Guardian’da yayımlanan bir makalesi, yapay zekanın sinemada etik bir şekilde kullanılması gerektiğini vurguluyor.

GELECEKTE OSCAR: İNSAN VE MAKİNE İŞ BİRLİĞİ

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin bu kararı, sinema sektörünün teknolojik dönüşümle nasıl başa çıkacağına dair önemli bir sınav. Yapay zeka destekli filmlerin Oscar sahnesine çıkması, hem yeni fırsatlar sunuyor hem de sanatın insan merkezli doğasını koruma sorumluluğunu hatırlatıyor. 15 Mart 2026’da düzenlenecek 98. Oscar töreni, bu yeni kuralların ilk kez tam anlamıyla uygulandığı etkinlik olacak ve sinema dünyasının bu devrime nasıl yanıt vereceğini gözler önüne serecek.

Akademi’nin çizdiği bu yeni yol, sinema sanatının yalnızca bir estetik arayış değil, aynı zamanda teknolojiyle uyum içinde evrilen bir disiplin olduğunu kanıtlıyor. Yapay zeka ile insan duyarlılığının buluştuğu bu çağda, Oscar ödülleri, sinemanın geleceğini şekillendiren bir platform olmaya devam ediyor.