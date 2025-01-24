Sinemalarda bu hafta: 7 yeni film vizyona girecek

Dikkat çeken yapımlar arasında, İnkalı genç bir kadının hayalini gerçekleştirmek için cinsiyet normlarıyla mücadeleye giriştiği animasyon türündeki "Kayara" ile Looney Tunes evreninden "Dünyayı Kurtarma Operasyonu" yer alıyor
İşte o filmler:
Kayara
İnkalı genç bir kadın olan Kayara, tamamı erkeklerden oluşan Chasqui haberci grubuna katılmayı hayal eder. Kayara, her şeye rağmen hırslarının peşinden giderek geleneklere ve cinsiyet normlarına karşı çıkar.
Tür: Macera, Animasyon
Yönetmen: Cesar Zelada
Dublaj Oyuncuları: Naomi Serrano, Nate Begle, Charles Gonzales
Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu
Film, Porky ve Daffy ikilisinin zihinleri kontrol etmeye yönelik gizli bir uzaylı planının ortaya çıkmasıyla kasabalarını ve dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişmesini konu ediyor.
Tür: Macera, Animasyon, Komedi, Aile, Bilim Kurgu
Yönetmen: Peter Browngardt
Dublaj Oyuncuları: Eric Bauza, Candi Milo, Peter MacNicol
Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı
Film, babaannesinin hastalığının tedavi edilmesi için masallarla dolu bir yolculuğa çıkan küçük bir kızın hikayesi anlatılıyor. Bu yolculuk küçük kızın kendisini tanımasını ve içindeki gücü keşfetmesini sağlayacaktır.
Tür: Dram, Aile
Yönetmen: Tümer Sirkecioğlu
Oyuncular: Mert Turak, Ada Erma, Engin Altan Düzyatan
Kurt Adam
Filmde, dolunay sırasında bir kurt adamın hedef aldığı bir ailenin hayatta kalmak için mücadelesi ele anlatılıyor.
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Leigh Whannell
Oyuncular: Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth
Babygirl
Film, bir CEO’nun kendinden küçük stajyeri ile bir ilişki yaşaması sonucunda kariyerini ve ailesini tehlikeye atmasını anlatıyor.
Tür: Gerilim
Yönetmen: Halina Reijn
Oyuncular: Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas
Flow: Bir Kedinin Yolculuğu
Film, selde evi harap olan bir kedinin tekneye sığınmasına sonrasında yaşadıklarına odaklanıyor.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Gints Zilbalodis
Yahuda
Film, Kenan’ın Başak’ı en yakın arkadaşı Gizem’le aldatmasını ve Gizem’in de çifti ayırmak için büyü yaptırarak Yahuda cinlerini onlara musallat etmesini anlatıyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Anastasiya Budakva
Oyuncular: Derya Şen Akbacak, Mustafa Koçak, Zeynep Çil
Bu Gece Uyku Yok
Film, dolabın içinde bir canavarın gizlenmesini ve bir çocuğun da bunla ilgili kabuslar görmesini anlatıyor.
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Guillermo Carbonell, Ben Deka, Julien Deka
Oyuncular: Milo Webb, Agustin Olcese, Bruno Giacobbe