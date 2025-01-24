Sinemalarda bu hafta: 7 yeni film vizyona girecek

Dikkat çeken yapımlar arasında, İnkalı genç bir kadının hayalini gerçekleştirmek için cinsiyet normlarıyla mücadeleye giriştiği animasyon türündeki "Kayara" ile Looney Tunes evreninden "Dünyayı Kurtarma Operasyonu" yer alıyor

İşte o filmler:

Kayara

İnkalı genç bir kadın olan Kayara, tamamı erkeklerden oluşan Chasqui haberci grubuna katılmayı hayal eder. Kayara, her şeye rağmen hırslarının peşinden giderek geleneklere ve cinsiyet normlarına karşı çıkar.

Tür: Macera, Animasyon

Yönetmen: Cesar Zelada

Dublaj Oyuncuları: Naomi Serrano, Nate Begle, Charles Gonzales

Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu

Film, Porky ve Daffy ikilisinin zihinleri kontrol etmeye yönelik gizli bir uzaylı planının ortaya çıkmasıyla kasabalarını ve dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişmesini konu ediyor.

Tür: Macera, Animasyon, Komedi, Aile, Bilim Kurgu

Yönetmen: Peter Browngardt

Dublaj Oyuncuları: Eric Bauza, Candi Milo, Peter MacNicol

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı

Film, babaannesinin hastalığının tedavi edilmesi için masallarla dolu bir yolculuğa çıkan küçük bir kızın hikayesi anlatılıyor. Bu yolculuk küçük kızın kendisini tanımasını ve içindeki gücü keşfetmesini sağlayacaktır.

Tür: Dram, Aile

Yönetmen: Tümer Sirkecioğlu

Oyuncular: Mert Turak, Ada Erma, Engin Altan Düzyatan

Kurt Adam

Filmde, dolunay sırasında bir kurt adamın hedef aldığı bir ailenin hayatta kalmak için mücadelesi ele anlatılıyor.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Leigh Whannell

Oyuncular: Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth

Babygirl

Film, bir CEO’nun kendinden küçük stajyeri ile bir ilişki yaşaması sonucunda kariyerini ve ailesini tehlikeye atmasını anlatıyor.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Halina Reijn

Oyuncular: Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas

Flow: Bir Kedinin Yolculuğu

Film, selde evi harap olan bir kedinin tekneye sığınmasına sonrasında yaşadıklarına odaklanıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Gints Zilbalodis

Yahuda

Film, Kenan’ın Başak’ı en yakın arkadaşı Gizem’le aldatmasını ve Gizem’in de çifti ayırmak için büyü yaptırarak Yahuda cinlerini onlara musallat etmesini anlatıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Anastasiya Budakva

Oyuncular: Derya Şen Akbacak, Mustafa Koçak, Zeynep Çil

Bu Gece Uyku Yok

Film, dolabın içinde bir canavarın gizlenmesini ve bir çocuğun da bunla ilgili kabuslar görmesini anlatıyor.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Guillermo Carbonell, Ben Deka, Julien Deka

Oyuncular: Milo Webb, Agustin Olcese, Bruno Giacobbe