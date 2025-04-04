Sinemalarda bu hafta 7 yeni film vizyona giriyor

Bu hafta farklı türlerde 7 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında Altın Portakal Uluslararası Film Yarışması Jüri Özel Ödülü'nü alan "Şahit" ile Michael Cristofer'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Muhteşem Lilian Hall" yer alıyor.

Işte o filmler:

MUHTEŞEM LİLİAN HALL

Broadway oyuncusu Lillian Hall,kendisine "Amerikan Tiyatrosunun First Lady'si" unvanını kazandıran bir kariyer inşa ettikten sonra bir kez daha seyirci karşısına çıkmaya hazırlanır. Ancak Lilian, kendisine nörolojik bir hastalık konulduğuna ilişkin bir mesaj alır. Hatalığın ilerlemesiyle Lilian, artık repliklerini hatırlayamayacak ve düzgün konuşamayacaktır.

Tür: Dram

Yönetmen: Michael Cristofer

Oyuncular: Jessica Lange, Pierce Brosnan, Kathy Bates

ŞAHİT

İran’da emekli dans öğretmeni Tarlan, arkadaşı Rana'nın üst düzey bir devlet memuru kocası tarafından öldürülmesine tanık olur. Polis olayı ciddi bir şekilde soruşturmayı reddedince Tarlan kamuoyunu bilgilendirmek ister. Ancak bu karar, sadece ailesini değil aynı zamanda kendi hayatını da büyük tehlikeye atar.

Tür: Dram

Yönetmen: Nader Saeivar

Oyuncular: Maryam Boubani, Nader Naderpour, Hana Kamkar

EXORCİSM CHRONİCLES: BAŞLANGIÇ

Doktor Peder Park, düzenlediği şeytan çıkarma ayinlerinden sonra aforoz edildiğinde rahip olmaya karar verir. Eski bir dostu olan ve gizli büyülerle uğraşan bir tapınak keşişi kendisinden yardım isteyince olaylar karışır. Park, olağanüstü güçlere sahip bir çocuğu şeytani bir efendiden korumak için kendi geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalır.

Tür: Animasyon, Korku

Yönetmen: Kim Dong-Chul

Oyuncular: Choi Han, Chae-bin Lim, Yoo-jung Jung

Şeytan Tahtası

Yönetmenliğini Serkan Aygören'in yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Zeynep Işıklı, Gizem Acavi, Dilek Kaya, Aykut Yıldırım yer alıyor.

BATAKLIK

Ölen ablasının küllerini götürmek için yola çıkan Kyle’ın bindiği uçak, Louisiana'daki Bayou bataklığında ıssız bir noktaya düşer. Yolcular başlarına gelen bu olayın yaşayabilecekleri en büyük felaket olduğunu düşünürler. Ancak Amerikan timsahlarının atası olan, doğal yaşam alanlarına mükemmel uyum sağlayan bir sürü peşlerine düştüğün kendilerini daha büyük bir felaketin içinde bulurlar.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Taneli Mustonen, Brad Watson, Brad Watson

Oyuncular: Athena Strates, Elisha Applebaum, Madalena Aragão

BİR MİNECRAFT FİLMİ

Garrett Garrison, Henry, Natalie ve Dawn, gizemli bir kapıdan farklı bir dünya olan Overworld’e çekilir. Eve önüş yolunu bulmak için bu alışılmadık dünyaya hakim olmaları ve kendilerini zorluk ve tehditlere karşı savunmaları gerekir. Bu süreçte dört maceracıya deneyimli bir zanaatkar olan Steve eşlik eder. Bu yolculuk, onlara cesaret ve yaratıcılıklarını keşfetme şansı verecektir.

Tür: Macera, Komedi, Aile

Yönetmen: Jared Hess

Oyuncular: Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks

SÜRMELİ

Yönetmen koltuğunda Bedirhan Birinci'nin oturduğu dram, aksiyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda Zeynep Işıklı, Ozan Yıldırım, Mert Demirci, Şevki Özcan yer alıyor.