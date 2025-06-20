Sinemalarda bu hafta: 8 yeni film vizyona giriyor!

İşte o filmler:

28 YIL SONRA

Rage virüsünün yayılmasından yaklaşık otuz yıl sonra, karantina altındaki bölgede hayatta kalanlar, enfektelerle uyum sağlamıştır. Küçük bir grup, sıkı korunan bir geçitle ana karaya bağlı uzak bir adada sığınak bulur. Ancak gruptan Jamie, oğlu Spike ile tehlikeli bir görev için adayı terk ettiğinde, beklenmedik ve korkutucu gerçeklerle karşılaşır. “Normal” enfektelerin yanı sıra, değişime uğramış diğer kurtulanlarla mücadele eder. İnsanlık, zorlu ve tehlikeli bir yolculukla karşı karşıyadır.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Danny Boyle

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Alfie Williams

KASIRGA

1790’lar Britanya’sında Tornado, babasının Samuray kukla gösterisinin bir çete tarafından pusuya düşürülmesiyle hayatta kalma mücadelesi verir. Babasının vahşice öldürülmesine tanık olduktan sonra Tornado, çetenin haksız altınlarını çalarak intikam yemini eder. Babasının Samuray eğitimini kullanarak, aksiyon dolu, stratejik ve amansız bir intikam yolculuğuna çıkar.

Tür: Aksiyon, Tarihi, Gerilim

Yönetmen: John Maclean

Oyuncular: Kōki, Jack Lowden, Takehiro Hira

ELİO

11 yaşındaki hayalperest Elio, çevresine uyum sağlamaya çalışır. Annesi Olga, gizli bir askeri projede uzaydan gelen mesajları çözmektedir. Ancak uzaylılar tarafından ışınlanan Elio olur. Dünya’nın galaksiler arası elçisi sanılan Elio, kendine insan olmanın en güzel yanının kendisi olmak olduğunu kanıtlamalıdır.

Tür: Macera, Animasyon

Yönetmen: Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina

Oyuncular: Yonas Kibreab, Zoe Saldana, Jameela Jamil

KANLI YOLCULUK

Gece dışarı çıkan Anne ve Patrick, eve dönmek için siyah bir taksiye biner. Şoförün gevezeliği sürerken, çift onun kendilerini eve götürmediğini fark eder. Uzak, korkutucu bir yolda kapana kısılan ikili, esir alındıkları kişinin karanlık niyetleriyle yüzleşir.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Bruce Goodison

Oyuncular: Synnove Karlsen, Luke Norris, Nick Frost

ŞEYTAN TAHTASI

Serkan Aygören’in yönettiği filmde Zeynep Işıklı, Gizem Acavi, Dilek Kaya ve Aykut Yıldırım gibi isimler rol alıyor.

Tür: Belirtilmemiş (Korku olarak varsayılır)

Yönetmen: Serkan Aygören

Oyuncular: Zeynep Işıklı, Gizem Acavi, Dilek Kaya, Aykut Yıldırım

PARMAKLIKLAR ARDINDA İKİ KADIN

Sevgilisini öldürmekten hüküm giyen Zehra, istemeden anne olmuştur. Öldürdüğü adamın eşi Esra’nın hasta kızının son şansı, Zehra’nın çocuğundan alınacak iliktir. Esra, Zehra’yı ikna etmeye çalışsa da başaramaz. Görüşmeler arttıkça iki kadın duygusal olarak tükenir.

Tür: Dram

Yönetmen: Mehmet Eryılmaz

Oyuncular: Zümrüt Erkin, Pervin Bağdat

PROJECT X

Avrupa’da antika kaçakçılığı yapan bir çeteye karşı mücadele eden bir polis memuru, El Gouna’dan genç bir dalgıçla yolları kesişir. Birlikte macera ve zorluklarla dolu bir yolculuğa çıkarlar.

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Yönetmen: Peter Mimi

Oyuncular: Karim Abdel Aziz, Ahmed Ghozzi, Eyad Nassar

ZİKİR

Cabbar ve ailesi, karanlık sırlarla dolu bir konağa çekilir. Osmanlı’dan kalma bir zikir geleneğinin son temsilcisi Cabbar, tılsımlı zırhı ve zikriyle cinler alemine karşı savaşır. Hasan, miras konağa taşınır; ancak kızı Elif çocuk fısıltıları duyar, eşi Esma kanlı silüetler görür. Cabbar, aileyi kurtarmak için ağır bir bedel öder.

Tür: Korku

Yönetmen: Hakan Yusufoğulları, Mesut Erbaş

Oyuncular: Burak Küçük, Züleyha Hamza, Onur Azad Yılmaz