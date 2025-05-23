Sinemalarda bu hafta: 8 yeni film vizyona giriyor

Dikkat çeken yapımlar arasında, “Lilo ve Stiç”, “Mission: Impossible – Son Hesaplaşma”, “Kefenler” yer alıyor. Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 8 yeni film vizyona girecek.
İşte o filmler:
Lilo ve Stiç
Film, uzaylıyla arkadaşlık yapan yalnız bir Hawaii kızının hikayesine odaklanıyor.
Tür: Macera
Yönetmen: Dean Fleischer Camp
Oyuncular: Chris Sanders, Maia Kealoha, Sydney Elizabeth Agudong
Mission: Impossible – Son Hesaplaşma
Ethan Hunt ve Impossible Mission Force ekibi, "Entity" olarak bilinen ve dünyayı tehdit eden bir yapay zekayla karşı karşıyadır. Ekibin, bu kaynayan çatışmada kilit rol oynayan "Sewastopol" adlı Rus denizaltısını bulmaları gerekir. Ancak Entity'den Gabriel de Sewastopol'u aramaktadır. Ona göre bu, yeryüzünde cehennemin kapısını açan, dünyayı kaosa sürükleyecek anahtardır. Gabriel'in bu mücadelede gizli bir silahı var gibi görünür. Hunt'la ortak bir geçmişleri var ve bu geçmiş sonunda IMF ajanının eline geçer.
Tür: Aksiyon, Gerilim
Yönetmen: Christopher McQuarrie
Oyuncular: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg
Kefenler
Karısının ölümüyle büyük bir yıkıma uğrayan ve bir türlü teselli bulamayan iş insanı Karsh, GraveTech’i icat eder. Karsh’ın icadı ile insanlar kaybettikleri yakınlarının cesetlerini kefenleri içinde gözlemleyebileceklerdir. Buluşu beklenen başarıya ulaşmadan önce aralarında Karsh’ın eşininkinin de bulunduğu birçok mezar tahrip edilir. Bu eylemi gerçekleştirenlerin peşine düşen Karsh, bu süreçte kendisini karanlık bir yolun içerisinde bulur.
Tür: Bilim Kurgu
Yönetmen: David Cronenberg
Oyuncular: Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy PearceStelios - Bekledim de Gelmedin
Pontuslu bir mülteci çocuğu Stelios Kazantzidis, zorlu hayat mücadelesinde müziğe olan yeteneğini keşfettiğinde hayatı farklı bir hal alır.Yunan müzik dünyasında kendine yer edinmeye çalışan Stelios, aynı zamanda ilişkilerinin zorluklarıyla, içsel özlemleriyle ve sadık hayran kitlesinin beklentileriyle yüzleşmek zorunda kalır.
Tür: Biyografi
Yönetmen: Irene Bita, Zabela Chaviara, Yorgos Tsemberopoulos
Oyuncular: Christos Mastoras, Klelia Renesi, Asimenia Voulioti
Semur 5: Cin Tohumu
Meryem, Anadolu’nun ücra Bizans köyü İsaköy’e ebe olarak atanır. Ancak Meryem, köye gelir gelmez tuhaf olaylar yaşamaya başlar. Öğretmen olan Derya ile aynı evde yaşamaya başlayan Meryem, kendisini bir kabusun içerisinde bulur. Yıllar önce işlenmiş bir cinayet, bastırılmış sırlar ve doğaüstü varlıkların etkisi altına giren Meryem, ebe olarak gittiği bir evde gördüklerinden sonra akıl sağlığını sorgulamaya başlar. Cin tohumu adı verilen kadim bir lanet yeniden can bulmuştur.
Tür: Korku
Yönetmen: Ahmet Arslan
Oyuncular: Elif Baysal, Sefa Zengin, Deniz Erinç
Gecenin Gündüzü
Dokuz kişilik arkadaş grubunun en sevilen üyelerinden olan Gündüz, bir siber zorbalık kampanyasının hedefi olur. Maruz kaldığı zorbalık, Gündüz’ü intihara sürükler. Gündüz, ölümün kıyısından dönmeyi başarır ancak felçli kalır. Gündüz’e olanları kabullenemeyen Poyraz, yaşananların sorumlularından hesap sormak için harekete geçer.
Tür: Dram
Yönetmen: Atakan Şatıroğlu
Oyuncular: Nebil Sayın, Berkay Berkman, Ceyhun Tutal
Üç Arkadaş
Filmde, sokaklarda çalışıp para kazanmak zorunda kalan 3 çocuk Hilal, Ayşe ve Mercan’ın hikayesi anlatılıyor.
Tür: Dram
Yönetmen: Nursen Çetin Köreken
Oyuncular: Buse Demirağ, Halime Gülda Aydın, Görkem Sağ
Kabala
Babasının esrarengiz ölümü ile ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak isteyen Elif, bu amaçla yıllar önce terk ettiği aile evine geri döner. Ancak eve dönmesi ile ailesinin karanlık ve ürkütücü geçmişi karşısına çıkar. Eve geldiği andan itibaren tuhaf ve ürkütücü olaylar yaşamaya başlayan Elif, çok geçmeden bu durumun evin derinliklerinden saklanan bir sırdan, Kabala adlı bir tarikatın cin ve büyü ritüelleriyle dolu karanlık dünyasıyla bağlantılı olduğunu öğrenir.
Tür: Korku
Yönetmen: Fatih Gülaydın
Oyuncular: Yaşar Alptekin, Gizem Çoban, Önem Pişkin