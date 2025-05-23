Sinemalarda bu hafta: 8 yeni film vizyona giriyor

Dikkat çeken yapımlar arasında, “Lilo ve Stiç”, “Mission: Impossible – Son Hesaplaşma”, “Kefenler” yer alıyor. Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 8 yeni film vizyona girecek.

İşte o filmler:

Lilo ve Stiç

Film, uzaylıyla arkadaşlık yapan yalnız bir Hawaii kızının hikayesine odaklanıyor.

Tür: Macera

Yönetmen: Dean Fleischer Camp

Oyuncular: Chris Sanders, Maia Kealoha, Sydney Elizabeth Agudong

Mission: Impossible – Son Hesaplaşma

Ethan Hunt ve Impossible Mission Force ekibi, "Entity" olarak bilinen ve dünyayı tehdit eden bir yapay zekayla karşı karşıyadır. Ekibin, bu kaynayan çatışmada kilit rol oynayan "Sewastopol" adlı Rus denizaltısını bulmaları gerekir. Ancak Entity'den Gabriel de Sewastopol'u aramaktadır. Ona göre bu, yeryüzünde cehennemin kapısını açan, dünyayı kaosa sürükleyecek anahtardır. Gabriel'in bu mücadelede gizli bir silahı var gibi görünür. Hunt'la ortak bir geçmişleri var ve bu geçmiş sonunda IMF ajanının eline geçer.

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg

Kefenler

Karısının ölümüyle büyük bir yıkıma uğrayan ve bir türlü teselli bulamayan iş insanı Karsh, GraveTech’i icat eder. Karsh’ın icadı ile insanlar kaybettikleri yakınlarının cesetlerini kefenleri içinde gözlemleyebileceklerdir. Buluşu beklenen başarıya ulaşmadan önce aralarında Karsh’ın eşininkinin de bulunduğu birçok mezar tahrip edilir. Bu eylemi gerçekleştirenlerin peşine düşen Karsh, bu süreçte kendisini karanlık bir yolun içerisinde bulur.

Tür: Bilim Kurgu

Yönetmen: David Cronenberg

Oyuncular: Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce Stelios - Bekledim de Gelmedin

Pontuslu bir mülteci çocuğu Stelios Kazantzidis, zorlu hayat mücadelesinde müziğe olan yeteneğini keşfettiğinde hayatı farklı bir hal alır.Yunan müzik dünyasında kendine yer edinmeye çalışan Stelios, aynı zamanda ilişkilerinin zorluklarıyla, içsel özlemleriyle ve sadık hayran kitlesinin beklentileriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Tür: Biyografi

Yönetmen: Irene Bita, Zabela Chaviara, Yorgos Tsemberopoulos

Oyuncular: Christos Mastoras, Klelia Renesi, Asimenia Voulioti

Semur 5: Cin Tohumu

Meryem, Anadolu’nun ücra Bizans köyü İsaköy’e ebe olarak atanır. Ancak Meryem, köye gelir gelmez tuhaf olaylar yaşamaya başlar. Öğretmen olan Derya ile aynı evde yaşamaya başlayan Meryem, kendisini bir kabusun içerisinde bulur. Yıllar önce işlenmiş bir cinayet, bastırılmış sırlar ve doğaüstü varlıkların etkisi altına giren Meryem, ebe olarak gittiği bir evde gördüklerinden sonra akıl sağlığını sorgulamaya başlar. Cin tohumu adı verilen kadim bir lanet yeniden can bulmuştur.

Tür: Korku

Yönetmen: Ahmet Arslan

Oyuncular: Elif Baysal, Sefa Zengin, Deniz Erinç

Gecenin Gündüzü

Dokuz kişilik arkadaş grubunun en sevilen üyelerinden olan Gündüz, bir siber zorbalık kampanyasının hedefi olur. Maruz kaldığı zorbalık, Gündüz’ü intihara sürükler. Gündüz, ölümün kıyısından dönmeyi başarır ancak felçli kalır. Gündüz’e olanları kabullenemeyen Poyraz, yaşananların sorumlularından hesap sormak için harekete geçer.

Tür: Dram

Yönetmen: Atakan Şatıroğlu

Oyuncular: Nebil Sayın, Berkay Berkman, Ceyhun Tutal

Üç Arkadaş

Filmde, sokaklarda çalışıp para kazanmak zorunda kalan 3 çocuk Hilal, Ayşe ve Mercan’ın hikayesi anlatılıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Nursen Çetin Köreken

Oyuncular: Buse Demirağ, Halime Gülda Aydın, Görkem Sağ

Kabala

Babasının esrarengiz ölümü ile ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak isteyen Elif, bu amaçla yıllar önce terk ettiği aile evine geri döner. Ancak eve dönmesi ile ailesinin karanlık ve ürkütücü geçmişi karşısına çıkar. Eve geldiği andan itibaren tuhaf ve ürkütücü olaylar yaşamaya başlayan Elif, çok geçmeden bu durumun evin derinliklerinden saklanan bir sırdan, Kabala adlı bir tarikatın cin ve büyü ritüelleriyle dolu karanlık dünyasıyla bağlantılı olduğunu öğrenir.

Tür: Korku

Yönetmen: Fatih Gülaydın

Oyuncular: Yaşar Alptekin, Gizem Çoban, Önem Pişkin