Sinemalarda bu hafta neler var? 10 yeni film vizyona girecek (14 Şubat 2025)

Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 10 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında Marvel evreninden ve başrollerini Harrison Ford ile Antony Mackie’nin paylaştığı “Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya” ile serinin 4’üncü filmi olan ve romantik komedi türündeki “Bridget Jones Onun İçin Çıldırıyor” yer alıyor. Ayrıca başrollerinde Joaquin Phoenix ve Scarlett Johansson’un olduğu “Her” filmi de yeniden izleyicisiyle buluşacak.
İşte o filmler:
Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya
Film, Kaptan Amerika’nın Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Başkanı Thaddeus Ross ile tanıştıktan sonra uluslararası bir krizle karşı karşıya kaldığı sürece odaklanıyor.
Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
Yönetmen: Julius Onah
Oyuncular: Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez
Bridget Jones Onun İçin Çıldırıyor
Serinin 4’üncü filmi olan bu yapım, kocasının ölümünün ardından flört piyasasına geri dönen Bridget Jones’un hikayesini anlatıyor. 50 yaşında olan Bridget Jones’un, senarist olarak harika bir işi, babasız da olsa küçük bir ailesi ve yeni bir erkek arkadaşı var. Ancak Jones’un hayatında sorun yaratan tek şey sevgilisinin kendisinden yirmi yaş daha genç olması değidir.
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen: Michael Morris
Oyuncular: Renée Zellweger, Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall
Her
Film, uzun bir ilişkiden kalbi kırık bir şekilde çıkan yazar Theodore'un, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan bir işletim sistemiyle olan alışılmadık ilişkisine odaklanıyor.
Tür: Dram, Romantik, Bilim Kurgu
Yönetmen: Spike Jonze
Oyuncular: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams
Aşk Sadece Bir An
Film, arkadaşının ricası üzerine onun yerine taksiye çıktığı gün hayatının aşkı Hayal ile tanışan Rüzgar'ın geçmişinin, ikilinin arasındaki aşkı çıkmaza sokmasını anlatıyor.
Tür: Dram, Romantik
Yönetmen: Mustafa Kotan
Oyuncular: Emirhan Çakal, Berfin Nilsu Aktaş, Gonca Vuslateri
C Takımı 2
Film, İstanbul'u terk etmek zorunda kalan ekibin bir ağanın parasını çalıp kızını kaçırdıktan sonra Kastamonu'da yaşadıklarına odaklanıyor.
Tür:Komedi
Yönetmen: Özgür Bakar
Oyuncular: Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Ömer Kurt
Emmanuelle
Emmanuelle’in iş için Hong Kong'a gitmesinin ardından Gizemli Kei ile tanışmasıyla yaşadığı sürece odaklanıyor.
Tür: Dram
Yönetmen: Audrey Diwan
Oyuncular: Noémie Merlant, Will Sharpe, Naomi Watts
Varlık
Film, banliyöye taşınan bir ailenin orada kendilerinin yalnız olmadıklarını fark etmeleriyle başlayan korku dolu süreci anlatıyor
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Steven Soderbergh
Oyuncular: Lucy Liu, Chris Sullivan, Callina Liang
Zeccac
Yaren küçük bir kasabada öğretmenlik yapmaktadır. Burak ile evlenmek üzere olan Yaren, evlenmeden önce en yakın arkadaşı olan Aysel’in ortadan kaybolması ile büyük bir şok yaşar. Bilmediği gerçek, canından çok sevdiği eşi Burak, Aysel’i karnındaki bebeği ile birlikte öldürmüştür. Çok zengin olan Burak evlendikten sonra iflas ettiği için derme çatma bir baba evine yerleşmiştir. Psikolojisi alt üst olan Yaren’e bir musallat başlamıştır. Gittikçe kötüye giden evlilik ve büyüyen sorunlar içinden çıkılmaz hal almaya başlarken musallat son evreye geçer ve evin kapısından içeriye girer. Korku dolu anlar başlarken gizli gerçeklerin ardındaki daha gizli gerçekler ortaya çıkar.
Tür: Korku
Yönetmen: Anastasiya Budakva
Oyuncular: Mustafa Koçak, Melike Vural, Irmak Horan
Zatonya
Zatonya, hareketli ve huzurlu bir kasabadır. Ancak kasabanın mucidi Sırrı Usta, yeni icadıyla yanlışlıkla boyutlar arası bir kapı açar ve kasaba halkının bir kısmını modern, kaotik bir dünyaya sürükler. Neon ışıklı, dev gökdelenlerle dolu bu dünyada, Lidyalı Emmi fırsatçılığıyla ticari çıkarlarını düşünürken, Tunç ve Fikri yeni düzene uyum sağlamaya çalışır. Ancak gelecekten geldiğini söyleyen Heymen isimli gizemli kişi, işlerin daha da karmaşık hale gelmesine sebep olur. Zatonya halkı, kendi dünyalarına dönmek ve tarihlerini korumak için mücadele ederken hem bireysel hem de toplumsal değerlerini sorgular. Alışık olmadıkları bu modern dünyanın içinde kendi yollarını bulmaya çalışan ekip Sırrı Usta’nın önderliğinde unutulmayacak bir maceraya atılır.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Mustafa Öztürk
Yarasaların İstilası: Değirmen
Filmde, yarasaların insanlıktan intikam almak için bir değirmenin olduğu bölgeye musallat olması anlatılıyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Gani Rüzgar Şavata
Oyuncular: Gani Rüzgar Şavata, Neslihan Acar, Yalçın Dümer
Kutup Köpekleri 2
Film, Kuzey Kutup Bölgesi’nin sevimli kasabası Taigasville’de Swifty, P.B, Jade ve dostlarının yeni macerasını anlatıyor.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Luca Scanferla