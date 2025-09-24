Sinemanın efsane ismi Claudia Cardinale hayatını kaybetti! Oğlunu 'kardeşim' diyerek sakladı... Papa'nın önünü mini etekle çıkmıştı

Sinema ve tiyatroda uzun bir oyunculuk kariyerine sahip Claudia Cardinale yaşamını yitirdi. Sicilya kökenli bir ailenin çocuğu olarak Tunus’ta büyüyen Cardinale, 1957’de Tunus’ta kazandığı bir güzellik yarışmasıyla sinema dünyasına adım attı.

Sicilya lehçesinin konuşulduğu bir ailede büyüyen ve Fransızca konuşulan bir okulda eğitim gören Cardinale ilk İtalyan filmlerindeki rolleri için dublaj kullanmış.

OĞLUNU KARDEŞİ OLARAK TANITTI

Claudia Cardinale kariyerinin ilk dönemlerinde istismara uğrayarak hamile kaldı. 1958 yılında Londra'da Patrick adını verdiği oğlunu doğuran Cardinale bu çocuğunu küçük erkek kardeşi olarak tanıttı.

ULUSLARARASI ÜNE KAVUŞTU

Bir dizi küçük rolden sonra, 1963'te Federico Fellini'nin 8 1/2 filminde rol alarak uluslararası üne kavuştu ve aynı yıl Burt Lancaster'la birlikte The Leopard filminde rol aldı.

Cardinale 2013 yılında Guardian'a verdiği bir röportajda yönetmenler Fellini ve Leopar'ı yöneten Luchino Visconti'nin yaklaşımlarını karşılaştırdı. "Fellini gürültüsüz çekim yapamazdı. Visconti'de ise tam tersi, tiyatro gibi. Tek kelime edemezdik. Çok ciddiydi" ifadelerini kullandı.

Büyüyen kariyeri Hollywood yapımlarının kapısını açtı ve Blake Edwards'ın yönettiği komedi filmi Pembe Panter'de ve 1968'de Sergio Leone'nin Bir Zamanlar Batı'da filminde rol aldı.

Cardinale'in kariyeri, 1970'lerde film yapımcısı Franco Cristaldi'den ayrılıp film yapımcısı Pasquale Squitieri ile ömür boyu sürecek bir ilişkiye başlamasıyla sekteye uğradı. Squitieri'den Claudia adında bir kızı oldu.

Cristaldi, İtalyan sinema endüstrisindeki arkadaşlarından ve iş arkadaşlarından Cardinale'i dışlamalarını istedi; bu durum, Visconti'nin 1976'da son filmi The Innocent için onu reddetmesiyle sonuçlandı.

Cardinale, o dönemle ilgili olarak, "Çok hassas bir andı. Banka hesabımda hiç param olmadığını keşfettim" demişti.

Franco Zeffirelli sonunda imdadına yetişti ve onu 1977 yapımı televizyon mini dizisi Nasıralı İsa'da rol almaya ikna etti. Ardından Werner Herzog ve Marco Bellocchio gibi diğer Avrupalı ​​yönetmenlerle çalışmaya devam etti.

Uzun yıllar Fransa'da yaşayan ve cumhurbaşkanları Francois Mitterrand ve Jacques Chirac ile arkadaş olan Cardinale, 2000’lerin başlarında tiyatroya yöneldi ve sahnedeki performanslarıyla övgü topladı.

Hayatının son dönemlerine kadar çeşitli Avrupa dillerinde filmler çekmeye devam etti ve 2020'de İsviçre yapımı Bulle dizisinde rol aldı.

2002'de Berlin Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülüne layık görülen efsane yıldız "150'den fazla hayat yaşadım: Fahişe, aziz, romantik, her türden kadın… Ve kendini değiştirme fırsatına sahip olmak harikaydı. En önemli yönetmenlerle çalıştım. Bana her şeyi verdiler." diyerek oyunculuğu ne kadar sevdiğini anlatmıştı.

PAPA’NIN ÖNÜNE MİNİ ETEKLE ÇIKMIŞTI

Bağımsız ve özgür ruhlu bir kadın olarak tanınan yıldız oyuncu Papa VI. Paul ile yaptığı bir toplantıya mini etekle katılarak Vatikan kurallarını hiçe saymıştı. Öte yandan ağır sigara kullanmasından dolayı boğuk sesiyle hafızalara kazınmıştı.