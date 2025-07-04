Sinemaseverler dikkat! İşte bu hafta vizyona giren filmler

İŞTE O FİLMLER:
JURASSİC WORLD: YENİDEN DOĞUŞ
Film, dinozorların hüküm sürdüğü izole bir tropik adada, insanlığın kaderini değiştirecek bir sırrı arayan gizli bir ekibin hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor.
Tür: Aksiyon, Macera
Yönetmen: Gareth Edwards
Oyuncular: Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali
ÖLÜMCÜL ÇAĞRI
Yeni bir araç paylaşım uygulamasının genç kadın CEO'su, şirketini yok etmeden ve tüm teknoloji ekibini öldürmeden önce, uygulamayı kurbanlarını arabasına çekmek için kullanan bir seri katili durdurmakla karşı karşıyadır. Genç kadın yarışta hem şirketinin geleceğini hem de ekibinin hayatını kurtarmak için zamana karşı bir mücadele verir.
Tür: Gerilim
Yönetmen: Ashley Scott Meyers
Oyuncular: Tuesday Knight, Victoria De Mare, Croix Provence
ÖLÜMCÜL UÇUŞ
Eski FBI ajanı Lucas Reyes’ın son görevi için “Hayalet" adlı bir suçluyu durdurması gerekir. Bu ismin arkasında, bir zamanlar insan kaçakçılarının kurbanı olan ve o zamandan beri fakirlere yardım etmek için zenginlerden çalan genç bir kadın olan Isha vardır. Uçuş tehlikeli bir savaş alanına dönüşürken Lucas, Isha'yı alt etmeye çalışan çeşitli rakiplerle karşı karşıya kalır.
Tür: Aksiyon, Komedi
Yönetmen: James Madigan
Oyuncular: Josh Hartnett, Charithra Chandran, Marko Zaror
CİN BEBEK 3
Doğa, bir Cin'den hamile kalarak bebeğini doğurmak zorunda kalmıştır. Cin Bebek'ten ve bebeği isteyen cin aşiretinden kurtulmak isteyen Doğa, bu amaçla Dinler Tarihi Uzmanı olan bir profesörle iş birliği yapar. Ancak işler onun düşündüğü gibi ilerlemez.
Tür: Korku
Yönetmen: Bülent Aydoslu
Oyuncular: Buse Sevindik, Ömer Polat, Berk Aygül
MUSİBET
Ebeveynlerini kaybeden iki genç kız, yeni bir hayata başlamak umuduyla uzaklardaki tenha bir yetimhaneye yerleştirilir. Sessizlik, yerini ani çığlıklara ve açıklanamayan ölümlere bırakır. Bir çocuğun ruhunun ele geçirilmesiyle başlayan kabus, yapılan bir ruqyah ritüelinin ardından kontrolden çıkar. Ritüel, karanlık güçleri durdurmak yerine onları daha da öfkelendirir. Genç kızlardan biri, bilinmeyen bir varlığın hedefi haline gelirken; diğeri, bu karanlığa karşı yalnız başına savaşmak zorunda kalır.
Tür: Korku
Yönetmen: Chairun Nissa
Oyuncular: Asmara Abigail, Edward Akbar, Ajeng Giona