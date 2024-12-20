Sinemaseverlere 10 yeni film: Leyla ile Mecnun yönetmeni Onur Ünlü’den yeni komedi: Şımarık

Bugünden itibaren sinemalarda, 6'sı yerli yapım olmak üzere toplam 10 yeni film vizyona giriyor. Bu filmler arasında, Onur Ünlü'nün yönetmenliğini üstlendiği komedi türündeki Şımarık, Jude Law’un başrolünde yer aldığı gerilim filmi Düzen ve Bergüzar Korel ile Bige Önal’ın başrollerini paylaştığı dram filmi On Saniye dikkat çekiyor.
İşte o filmler:
ŞIMARIK
Zengin bir babanın, şımarık oğluna Osmanlı İmparatorluğu’na zaman yolculuğu yaptığına inandırarak ona ceza vermesini konu alan komedi filmi.
Yönetmen: Onur Ünlü
Oyuncular: Kerem Bursin, Ahmet Mümtaz Taylan, Erkan Kolçak Köstendil
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DÜZEN
1983’te Amerika’daki soygunları araştıran FBI ajanı Terry’nin mücadelesini anlatan suç, dram ve gerilim filmi.
Yönetmen: Justin Kurzel
Oyuncular: Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan
ON SANİYE
Bir lise öğrencisinin, kedi öldürme videosu çekmesinin ardından okuldan atılmasını ve annesinin rehberlik öğretmeniyle görüşmesini konu alan dram filmi.
Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik
Oyuncular: Bergüzar Korel, Bige Önal, Defne Burnaz
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MUFASA: ASLAN KRAL
Sevilen Aslan Kral karakteri Mufasa'nın beklenmedik yükseliş hikâyesini anlatan animasyon ve macera filmi.
Yönetmen: Barry Jenkins
Oyuncular: Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Seth Rogen
OFLU HOCA: 4
Oflu Hoca’nın şifa bulmak için katıldığı yoga kampında guruların foyasını ortaya çıkarmasını konu alan komedi filmi.
Yönetmen: Özgür Bakar
Oyuncular: Çetin Altay, Bilal Hancı, Ufuk Özkan
AKILDAN KALBE
Ailesinin dağılmasına yol açan hatalar nedeniyle mücadele eden bir babanın yeniden birleşen ailesiyle yaşadığı dram.
Yönetmen: Özer Feyzioğlu
Oyuncular: Kerem Alışık, Hande Soral, Şenay Gürler
GEN 2
Korku ve gerilim türündeki film, korkutucu olaylar etrafında gelişiyor.
Yönetmen: Gökhan Murat Toktamışoğlu
KATLİAM GECESİ
Yol kenarındaki bir lokantada geç saatte çalışan Nancy’nin başına gelen korkunç olayları anlatan gerilim filmi.
Yönetmen: Alan Scott Neal
Oyuncular: Jessica Belkin, Jeremy Sisto, Glen Gould
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CİNN-İ ZİFİR
Fotoğraf makinesinden kurtulan bir iblisin korkutucu hikayesini konu alan korku filmi.
Yönetmen: Özlem Yiğit
Oyuncular: Tuba Erdem, Sinan Uysal, Özkan Güneş
AŞKIN HÜKMÜ
Sara ve Ali’nin ilkokul yıllarına dayanan arkadaşlık ilişkilerini anlatan romantik film.
Yönetmen: Heba Youssef
Oyuncular: Mena Shalaby, Ahmed Dawood, Ahmad Khaled Saleh