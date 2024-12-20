Sinemaseverlere 10 yeni film: Leyla ile Mecnun yönetmeni Onur Ünlü’den yeni komedi: Şımarık

Bugünden itibaren sinemalarda, 6'sı yerli yapım olmak üzere toplam 10 yeni film vizyona giriyor. Bu filmler arasında, Onur Ünlü'nün yönetmenliğini üstlendiği komedi türündeki Şımarık, Jude Law’un başrolünde yer aldığı gerilim filmi Düzen ve Bergüzar Korel ile Bige Önal’ın başrollerini paylaştığı dram filmi On Saniye dikkat çekiyor.

İşte o filmler:

ŞIMARIK

Zengin bir babanın, şımarık oğluna Osmanlı İmparatorluğu’na zaman yolculuğu yaptığına inandırarak ona ceza vermesini konu alan komedi filmi.

Yönetmen: Onur Ünlü

Oyuncular: Kerem Bursin, Ahmet Mümtaz Taylan, Erkan Kolçak Köstendil

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DÜZEN

1983’te Amerika’daki soygunları araştıran FBI ajanı Terry’nin mücadelesini anlatan suç, dram ve gerilim filmi.

Yönetmen: Justin Kurzel

Oyuncular: Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan

ON SANİYE

Bir lise öğrencisinin, kedi öldürme videosu çekmesinin ardından okuldan atılmasını ve annesinin rehberlik öğretmeniyle görüşmesini konu alan dram filmi.

Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik

Oyuncular: Bergüzar Korel, Bige Önal, Defne Burnaz

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MUFASA: ASLAN KRAL

Sevilen Aslan Kral karakteri Mufasa'nın beklenmedik yükseliş hikâyesini anlatan animasyon ve macera filmi.

Yönetmen: Barry Jenkins

Oyuncular: Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Seth Rogen

OFLU HOCA: 4

Oflu Hoca’nın şifa bulmak için katıldığı yoga kampında guruların foyasını ortaya çıkarmasını konu alan komedi filmi.

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Çetin Altay, Bilal Hancı, Ufuk Özkan

AKILDAN KALBE

Ailesinin dağılmasına yol açan hatalar nedeniyle mücadele eden bir babanın yeniden birleşen ailesiyle yaşadığı dram.

Yönetmen: Özer Feyzioğlu

Oyuncular: Kerem Alışık, Hande Soral, Şenay Gürler

GEN 2

Korku ve gerilim türündeki film, korkutucu olaylar etrafında gelişiyor.

Yönetmen: Gökhan Murat Toktamışoğlu

KATLİAM GECESİ

Yol kenarındaki bir lokantada geç saatte çalışan Nancy’nin başına gelen korkunç olayları anlatan gerilim filmi.

Yönetmen: Alan Scott Neal

Oyuncular: Jessica Belkin, Jeremy Sisto, Glen Gould

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CİNN-İ ZİFİR

Fotoğraf makinesinden kurtulan bir iblisin korkutucu hikayesini konu alan korku filmi.

Yönetmen: Özlem Yiğit

Oyuncular: Tuba Erdem, Sinan Uysal, Özkan Güneş

AŞKIN HÜKMÜ

Sara ve Ali’nin ilkokul yıllarına dayanan arkadaşlık ilişkilerini anlatan romantik film.

Yönetmen: Heba Youssef

Oyuncular: Mena Shalaby, Ahmed Dawood, Ahmad Khaled Saleh