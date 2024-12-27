Sinemaseverlere 9 yeni film geliyor

Sinemalarda bugünden itibaren farklı türlerde 9 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Senaryo Ödülü”nü alan “Evcilik”, prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve oyuncu kadrosunda Gary Oldman’ın yer aldığı “Su Perisi Parthenope” ile Cannes Film Festivali’nde "Jüri Özel Ödülü" ile" Performans Ödülü”nü alan "Süleyman’ın Hikayesi" yer alıyor.

İşte o filmler:

Evcilik

Film, Ege kıyılarında Evcilik adlı küçük bir otele gelen çiftin yaşadıklarını anlatıyor. Fırat ve Filiz, bunaldıkları hayatlarından uzaklaşmak için Evcilik oteline gitmeye karar verir. Otele vardıklarında çift, oteli işleten Özkan ve eşi Aysın ile tanışır. Özkan ile Aysun, birbirlerine Kınalı ve Duman diye hitap eder. Özkan ile Aysun’un aşkına özenen ve konuşma şekillerini komik bulan Filiz ile Fırat, onları taklit ettikleri bir oyuna başlar. Ancak onların bu oyununa şahit olan Aysun ile Özkan kendilerini aşağılanmış hisseder ve Evcilik bir savaş alanı haline gelir.

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Ümit Ünal

Oyuncular: Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın, Nejat İşler

Su Perisi Parthenope

Film, 1950’de doğan Parthenope’un bu zamana kadarki yaşamını konu ediyor. Şehrinin adını taşıyan bir kadın olan Partenope, 18 yaşına geldiğinde gelişmekte olan bir dünyaya atılır. Onun güzelliği, aynı zamanda en büyük lanetidir. Parthenope,herkes tarafından sevilir ancak sevemez. İntihar eden erkek kardeşinin ölümünden kendisini sorumlu tutan Parthenope, suçluluk hissi içinde yıllar boyu hayatının anlamını arar.

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Paolo Sorrentino

Oyuncular: Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman

Süleyman’ın Hikayesi

Film, yasal ikamet hakkı elde etmek amacıyla yapılacak görüşmeye hazırlanmak için sadece iki günü olan, Paris’te yiyecek teslimatı yapan sığınmacı Souleymane’nin hikayesini konu ediyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Boris Lojkine

Oyuncular: Abou Sangare, Alpha Oumar Sow, Nina Meurisse

Rafadan Tayfa: Kapadokya

Film, Rafadan Tayfa’nın Nevşehir’de yapılacak Bağbozumu Festivali’ndeki Bilmece Avı’na katılmasını ve burada yaşadıkları maceraya odaklanıyor.

Tür: Macera, Animasyon

Yönetmen: İsmail Fidan

Yeniden Başlamak

Film, bir sokak dövüşçüsü, hafıza kaybı yaşayan gizemli bir adam ve meraklı bir gazetecinin hikayesine odaklanıyor. Hafızasını kaybetmiş gizemli bir adam, bir kağıt toplayıcısının hayatına beklenmedik bir şekilde dahil olur. Onun geçmişini çözmek için başlayan arayış, trajik bir kazayı ve derin bir sırrı açığa çıkarır.

Tür: Dram

Yönetmen: Kemal Yılmaz

Oyuncular: Eşref Ziya Terzi, Öykü Çelik, Batuhan Ekşi

Dehşet Kapanı

Film, kanser olan Beth’in iyileşmesini kutlamak için Jay’le kamp yapmasını, kamp yaptıkları yerde vahşi bir adam ve deri çalan bir canavarla karşılaşmalarını konu ediyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Mitchell Altieri

Oyuncular: Courtney Halverson, Mark Famiglietti, Devon Sawa

İngiliz Anahtarı: Recep Usta

İşini sevmeyerek yapan tesisatçı Recep Usta, tamirat için gittiği bir evde kendini işlenen bir cinayetin başşüphelisi olarak bulur.İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Recep Usta, bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışırken daha da şüpheli duruma düşer.

Tür: Komedi

Yönetmen: Onur Öğden

Oyuncular: Onur Atilla, Nilgün Belgün, Can Yılmaz

Killer Influence

Film, yazlık evine arkadaşlarını davet eden influencer Alex'in, paranormal olayları videoya çekmek için başlayan tatilinin, bir yabancının gelmesiyle hayatta kalma mücadelesine dönmesini anlatıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Abel Danan

Oyuncular: Ouidad Elma, Joy Rieger, Marilou Aussilloux

Ateşten Doğan

Annesini esrarengiz bir olayda kaybeden Kerem, babasının bu durumu kaldıramamasıyla zor zamanlar geçirir. Bu süreçte lise yıllarından beri görüştüğü bir grup arkadaşından uzaklaşan Kerem, gruptaki Çisil’den ayrı kaldığı için hüzünlüdür. Bir akşam Çişil’den beklenmedik bir mesaj alan Kerem, heyecanla onun yanına gider. Ancak gittiğinde diğer arkadaşlarını da orada görünce gerilir. Çişil’in kendisiyle ilgilenmediği için Kerem’den rahatsız olan Arda, geçmişte ateşe tapan ananesinin defteri ile Kerem’i korkutarak ondan kurtulacağını düşünür. Fakat işler ters gider ve bulundukları metruk evde yangın çıkar. Gruptakilerin de Kerem’i kurtarmasını engelleyen Arda, Kerem’i içeride bırakıp evden uzaklaşır. Aradan geçen yılların ardından yeniden bir araya gelen grup, Kerem’in hala hayatta olduğunu acı bir şekilde öğrenir.

Tür: Korku

Yönetmen: Selim Kuru

Oyuncular: Nilay Çömlekçi, Mahmut Balekoğlu, Fatih Altınışık