Sinemaseverlere güzel haber! İşte beyaz perdeye aktarılacak 10 yeni film...

Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 10 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında Cannes Film Festivali’nde “Kuir Palmiye Ödülü”nü alan “Dünyanın Sonuna 3 Kilometre” ile başrolünde Timothée Chalamet’ın olduğu ve James Mangold’un yönettiği “Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez” yer alıyor.

İşte o filmler:

Dünyanın Sonuna Üç Kilometre

Film, bir saldırıya uğraması sonucunda hayatı alt üst olan 17 yaşındaki Adi’nin yaşadıklarına odaklanıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Emanuel Parvu

Oyuncular: Bogdan Dumitrache, Ciprian Chiujdea, Laura Vasiliu

Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez

Filmde, 19 yaşında gitarıyla birlikte New York'a gelip hızla yükselerek dünya çapında yankı uyandıran Bob Dylan’ın hikayesi anlatılıyor.

Tür: Biyografik, Dram, Müzik

Yönetmen: James Mangold

Oyuncular: Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning

Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2

Yönetmenliğini Uğur Bayraktar'ın yaptığı filminin oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Yıldıray Şahinler, Cem Özer, Reha Özcan, Kadir Toprak gibi isimler yer alıyor.

Konsey

Film, görevdeki Papa'nın ölmesi ile yeni Papa'nın seçileceği konseyi idare etmekle görevli olan Kardinal Lawrence'ın entrika dolu bir olayı çözmesine odaklanıyor.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Edward Berger

Oyuncular: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini

Bir Ömrün Sonbaharı

Film, çocukluk travmaları ve kaybetme korkusuyla mücadele eden genç bir kadın olan Zeynep’in Can’a aşık olduktan sonra yaşadıklarına odaklanıyor.

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Gizem Kızıl

Oyuncular: Eylül Tumbar, Bilal Yiğit Koçak, Lal Ensari

Karabasan

Karabasan, küçükken her hareketini takip eden bir yaratıktan ailesini korumaya çalışan Patrick’in hikayesini konu ediyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Colm McCarthy

Oyuncular: Sam Claflin, Antonia Thomas, Sharon D. Clarke

Kırarım Kalbini

Film, arkasında bırakmaya çalıştığı geçmişinden karanlık bir sırrın ortaya çıkmasıyla kendisini zorlu bir mücadelenin içerisinde bulan Marvin’in hikayesini anlatıyor.

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Jonathan Eusebio

Oyuncular: Ke Huy Quan, Ariana DeBose, Daniel Wu

Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu,

Film, tatile giderken kendini macera dolu olayların içerisinde bulan Müfettiş Sun’ın hikayesini konu ediyor.

Tür: Animasyon, Aile

Yönetmen: Julio Soto Gurpide

Yaşamak İstiyorum

Film, çocukluğundan itibaren ayakta kalmaya çalışan Sevgi Görmez’in gerçek hayat hikayesine odaklanıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Yunus Şevik

Oyuncular: Ayşegül Kaygusuz, Gazel Yüksel, Osman Fındık

Tomorrow x Together: Hyperfocus Sinemalarda

Film, izleyenleri Tomorrow x Together ile bir yolculuğa çıkarıyor. Konser, “Sugar Rush Ride” ve “Deja Vu” gibi popüler şarkıların yanı sıra grubun performansını izleme imkanı sunuyor.

Tür: Konser

Yönetmen: Kuk Kim

Oyuncular: Tomorrow x Together