Sinemaseverleri heyecanlandıran haber! 11 yeni film beyaz perdeye aktarılacak

Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 12 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, oyuncu kadrosunda Angelina Jolie ve Haluk Bilginer’in yer aldığı “Maria”, dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan ve yönetmenlik koltuğunda Mike Leigh’in oturduğu “Acı Gerçekler” filmleri yer alıyor.
İşte o filmler:
Maria
Filmde 1970’lerde Paris’te dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas’ın çalkantılı ve trajik hayatının son günleri anlatılıyor.
Tür: Biyografi
Oyuncular: Angelina Jolie, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee
Yönetmen: Pablo Larraín
Acı Gerçekler
Filmde, zorluklarla mücadele eden ve insanca bir temas arayışında olan Black ailesinin hikayesi anlatılıyor.
Tür: Komedi, Dram
Yönetmen: Mike Leigh
Oyuncular: Marianne Jean-Baptiste, David Webber, Michele Austin
The Monkey
İkiz kardeşler Bill ve Hal, tavan arasında babalarının eski oyuncak maymununu bulduktan sonra bir dizi ölüme şahit olur. İki kardeş hemen oyuncağı atmaya ve hayatlarını eskisi gibi yaşamaya devam etmeye karar verirler. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen kardeşler, masum bir çocuğun hayatını kurtarmak için bu laneti durdurmaya çalışırlar.
Tür: Komedi, Korku
Yönetmen: Osgood Perkins
Oyuncular: Theo James, Elijah Wood, Tatiana Maslany
Suç Takımı 2: Pantera
Film, elmas hırsızlarının ve Pantera mafyasının tehlikeli dünyasına karışan Donnie’nin peşine düşen Big Nick'in hikayesini anlatıyor.
Tür: Aksiyon, Dedektif, Gerilim
Yönetmen: Christian Gudegast
Oyuncular: Gerard Butler, O'Shea Jackson Jr., Evin Ahmad
Son Bilet
Barbaros, tiyatro oyunu için eşi Ceren ve oğulları Ali ile yola çıkar. Yolda lüks bir aracın kendilerine çarpması sonucu eşini ve oğlunu kaybeden Barbaros, sürücünün serbest kaldığını öğrenir ve adaleti kendi sağlamaya çalışır.
Tür: Dram
Yönetmen: Gökhan Arı
Oyuncular: Halil İbrahim Ceyhan, Altan Erkekli, Hamdi Alkan
Kara Neme 2
Film, bir grup arkadaşın kamp yapmak için bir araya gelmesini, kamp yerine vardıklarında cinayetle karşılaşmalarını ve olayı çözmeye çalışırlarken paranormal bir olayın içine çekilmelerini anlatıyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Kemal Danacı
Oyuncular: Erol Sertel, Betül Baktarhan, Emir Hızır
Maskeli Kahramanlar
Film, şehri korumak için zorlu bir mücadeleye girişen Charlie'nin hikayesini anlatıyor.
Tür: Macera, Animasyon, Fantastik
Yönetmen: Sean Patrick O'Reilly
Oyuncular: Christopher Plummer, Ron Perlman, Patton Oswalt
Kuzgun
Film, kazara kardeşinin ölümüne sebep olan Asım'ın bu travmadan çıkamayıp iyice karanlık bir yola girmesini anlatıyor.
Tür: Aksiyon
Yönetmen: Serkan Aygören
Oyuncular: Deniz Könülşök, Buket Çelik, Ferdi Akarnur
Fahrinayt
Film, yeni patronunun gözüne girmeye çalışırken kendisini türlü aksiliklerin içerisinde bulan Fahri’nin yaşadıklarına odaklanıyor.
Tür: Komedi
Yönetmen: Bilal Çatalçekiç
Oyuncular: Bilal Çatalçekiç, Çetin Altay, Melissa Yıldırımer
Gudubet(Ölmek İstemiyorum)
Handan Hanım, büyük malikanesinde tek başına yaşar. Kızları Funda, Senem, Neslihan, oğlu Haluk ve torunu Nimet (gudubet ) onun yasal mirasçılarıdır. Funda, mirasa tek başına sahip olmak ister ve bunun için sorunlu olarak gördüğü tüm kardeşlerini öldürmek ister. Amacına ulaşmak için bir kiralık katil tutan Funda, tüm aile üyelerini öldürür. Ancak işlenen cinayetlere gudubetin şahit olması işlerin değişmesine neden olur.
Tür: Korku
Yönetmen: Mehmet Tan
Oyuncular: Abdullah Kırmızıkaya, Bahar Tutkum Ertok, Belma Mamati
Red Velvet Happiness Diary: My Dear, ReVe1uv in Cinemas
Film, Güney Koreli müzik grubu Red Velvet'in 10. yıl konseri ve grup üyelerinin hikayelerini anlatıyor.
Tür: Konser
Yönetmen: Seong-hyeon Kim, Yoon-Dong Oh
Oyuncular: Irene, Seulgi, Wendy