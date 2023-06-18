Sinem'i sopa ve yumrukla döverek öldüren eşi tutuklandı

Antalya’da, eşi Sinem Albeni'yi (38) sopa ve yumrukla darbederek öldüren Ufuk Albeni (40), tutuklandı.

Sinem'i sopa ve yumrukla döverek öldüren eşi tutuklandı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2658 Sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 3 çocuk annesi Sinem Albeni ile eşi Ufuk Albeni arasında bilinmeyen nedenle tartışma çaktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Albeni, eşi Sinem Albeni'yi sopa ve yumrukla darbetmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan kadın, yolda hayatını kaybetti. Polis ekiplerince evde yapılan incelemede kan izlerine rastlandı. Sinem Albeni'nin cansız bedeni, hastane bahçesine gelen ambulansın içerisinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Polis tarafından gözaltına alınan Sinem Albeni'nin eşi Ufuk Albeni, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Ufuk Albeni'nin polisteki ifadesinde, eşinin madde bağımlısı olduğunu, kullanmaması yönünde tartıştıklarını, sonrasında başını mermere çarptığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ufuk Albeni, nöbetçi hakimlik rafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ufuk Albeni'nin yaklaşık 1 yıldır eşi Sinem Albeni'ye şiddet uyguladığı iddia edildi.

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(Kaynak: DHA)

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