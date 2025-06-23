Singapur enflasyonu beklentileri karşıladı

Singapur'da Mayıs 2025 itibarıyla yıllık enflasyon oranı %0,8'e gerileyerek son dört yılın en düşük seviyesini kaydetti. Bu düşüş, özellikle gıda ve ulaştırma sektörlerindeki fiyatlardaki azalmadan kaynaklandı. Nisan ayında %0,3'lük bir düşüşün ardından aylık tüketici fiyat endeksi %0,7 artış gösterdi.

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Singapur Merkez Bankası (MAS) ve Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MTI) tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, enflasyondaki yavaşlama, eğlence, spor, kültür, bilgi ve iletişim gibi kalemlerdeki fiyat düşüşlerinin derinleşmesinden de etkilendi. Aynı dönemde sağlık hizmetleri maliyetlerinde artış gözlenirken, konut ve kamu hizmetleri fiyatları sabit kaldı. Çekirdek enflasyon oranı ise Mayıs ayında %0,6'ya geriledi. Singapur ekonomisi bu düşüşle birlikte, küresel ekonomik yavaşlama ve tedarik zinciri baskılarının hafiflemesiyle rahat bir nefes aldı.