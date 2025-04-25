Singapur sanayi üretiminde sınıfta kaldı

Singapur’da sanayi üretimi Mart 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 oranında artarak art arda dokuzuncu ayında da büyümeyi sürdürdü. Ancak bu artış, piyasa analistlerinin yüzde 8,1 düzeyindeki beklentisinin altında kaldı. Şubat ayı verisinin yüzde 0,9’a revize edilmesiyle birlikte, yılın ilk çeyreğinde dalgalı ancak genel olarak pozitif bir üretim trendi izlendi. Yıllık bazdaki bu artışa en büyük katkıyı ulaştırma mühendisliği, elektronik ve biyomedikal üretim sağladı.

Moldova sanayi üretiminde sürpriz artış

ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ VE ELEKTRONİK ÖNE ÇIKTI

Sanayi üretimindeki büyümenin lokomotif sektörlerinden biri olan ulaştırma mühendisliği, yüzde 20,2’lik etkileyici bir sıçrama yaptı. Şubat ayında bu oran yüzde 15,7 seviyesindeydi. Sektördeki artışın başlıca nedeni havacılık sektöründe gözlemlenen güçlü toparlanma oldu. Elektronik üretimi de Şubat ayındaki yüzde 0,2’lik sınırlı artışın ardından Mart ayında yüzde 8,9 gibi dikkate değer bir artış gösterdi. Bu artışta özellikle yarı iletken üretiminin canlanması etkili oldu.

Kolombiya sanayi üretiminde düşüş engellenemiyor

BİYOMEDİKAL ÜRETİM GÜÇLÜ GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Geçtiğimiz ay yüzde 14,3 oranında düşüş gösteren biyomedikal üretim sektörü, Mart ayında yüzde 17,2’lik bir artışla güçlü bir geri dönüş gerçekleştirdi. Aşı üretimi ve biyoteknoloji alanındaki yatırımların artması, bu alandaki üretimi yukarıya çekti. Bu toparlanma, Singapur’un ileri teknolojiye dayalı üretim stratejisinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 arttı!

KİMYA VE GENEL ÜRETİM SEKTÖRÜ DARALDI

Sanayi üretiminde genel olarak artış yaşansa da bazı alt sektörlerde ciddi gerilemeler görüldü. Kimya sektörü, Şubat ayındaki yüzde 0,9’luk daralmanın ardından Mart ayında yüzde 6’lık daha belirgin bir düşüş yaşadı. Bu düşüşte, petrokimya ürünleri ile özel kimyasallardaki üretim azalmaları etkili oldu. Benzer şekilde, genel imalat sektörü yüzde 13 oranında küçüldü. Şubat ayında bu oran sadece yüzde 1,4 idi. Özellikle gıda, içecek ve diğer tamamlayıcı üretimlerde yaşanan düşüşler dikkat çekti.

Finlandiya sanayi üretiminde gerileme sürüyor

HASSAS MÜHENDİSLİKTE DURAĞANLIK

Hassas mühendislik sektörü de Mart ayında durgunluk yaşadı. Şubat ayında yüzde 15,7 büyüyen sektör, Mart’ta yüzde 0,1’lik sınırlı bir daralma gösterdi. Özellikle hassas modüller ve bileşenlerin üretiminde yaşanan gerileme bu sektörü aşağı çekti. Sektör temsilcileri, küresel talepteki yavaşlamanın etkisinin hissedildiğini belirtiyor.

Özbekistan faiz oranını sabit tuttu

AYLIK BAZDA SÜRPRİZ DÜŞÜŞ

Sanayi üretimi aylık bazda değerlendirildiğinde ise Mart ayında beklenmedik bir şekilde yüzde 3,6 oranında geriledi. Bu oran, Şubat ayındaki yüzde 2,9’luk düşüşün revize edilmiş halinden daha yüksek bir düşüş anlamına geliyor. Piyasa beklentisi ise Mart ayında yüzde 0,6’lık bir artış yönündeydi. Bu sürpriz düşüş, küresel siparişlerdeki dalgalanmalar ve iç piyasa taleplerindeki zayıflıkla ilişkilendiriliyor.

Yağmur yağdı enflasyon durgunlaştı

EKONOMİK YANSIMALAR VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu, sanayi üretiminde yaşanan bu dalgalanmanın küresel tedarik zinciri sorunlarının etkisiyle bağlantılı olduğunu ifade etti. Özellikle ABD ve Avrupa’daki ekonomik yavaşlamalar, elektronik ve kimya sektöründeki dış talebi olumsuz etkiliyor. Öte yandan ulaştırma ve biyomedikal gibi sektörlerin güçlü performansı, Singapur ekonomisi için olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.

Analistler, yılın ikinci çeyreğinde daha dengeli bir toparlanma bekliyor. Ancak jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ABD dolarındaki hareketlilik, üretim sektörünü doğrudan etkileyebilecek başlıca faktörler olarak öne çıkıyor.