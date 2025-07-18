Singapur siber saldırıyla sarsıldı: İletişim ve altyapı sistemleri hedef alındı

Singapur, devlet destekli gelişmiş tehdit aktörlerinin hedefi hâline geldi. Singapur Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinasyon Bakanı K. Shanmugam, 18 Temmuz’da yaptığı açıklamada, ülkenin hayati dijital altyapısının, UNC3886 isimli Çin bağlantılı bir siber casusluk grubu tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Shanmugam, "UNC3886, ulusal güvenliğimiz açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Bu grup, tespit edilmesi son derece zor teknikler kullanarak ağlara sızıyor. Hedefleri arasında hassas bilgileri uzun vadede toplamak, kritik hizmetleri aksatmak ya da tamamen devre dışı bırakmak yer alıyor. Saldırı halen aktif şekilde devam ederken, Singapur Siber Güvenlik Ajansı (CSA) ve ilgili kamu kurumları önleyici tedbirler almaya çalışıyor.

ÇİN BAĞLANTISI VE KÜRESEL OPERASYONLAR

Siber güvenlik firması Mandiant tarafından 2022 yılında ilk kez tespit edilen UNC3886, bugüne kadar özellikle savunma sanayi, teknoloji ve haberleşme sektörlerini hedef aldı. Mandiant’ın değerlendirmelerine göre grup, Çin ile ilişkili. Bu bağ, resmi ağızlardan dile getirilmese de uzmanlar tarafından geniş ölçüde kabul görüyor.

UNC3886’nın saldırıları yalnızca veri hırsızlığı ile sınırlı değil. Zero-day açıkları olarak bilinen ve henüz yaması yayımlanmamış sistem açıklarını kullanarak ağlara giriyorlar. Kurban sistemlerdeki yerleşik araçları kötüye kullanmaları, tespiti daha da zorlaştırıyor.

EKONOMİK VE ULUSAL GÜVENLİK RİSKİ

Bakan Shanmugam, son üç yılda Singapur’daki şüpheli APT saldırılarının dört kat arttığını vurguladı. Bu tür saldırıların başarıya ulaşması hâlinde, yalnızca elektrik dağıtımı değil, hastaneler ve toplu ulaşım gibi temel hizmetler de kesintiye uğrayabilir.

Ayrıca ekonomik açıdan da büyük risk söz konusu. Shanmugam, "Bankalarımız, havalimanımız ve sanayi tesislerimiz çalışamaz hâle gelebilir. Bu da ekonomimizi derinden etkiler" uyarısında bulundu. CSA, kritik altyapıların sahipleriyle birlikte hareket ederek tehdide karşı önlemler geliştiriyor.

Singapur’un siber güvenlik yaklaşımı, yalnızca teknolojik savunma değil, aynı zamanda stratejik işbirliği ve uluslararası düzeyde farkındalık oluşturmayı da kapsıyor. Ancak saldırının merkezinde bu kez bir devletin parmak izlerini taşıyan karmaşık ve uzun vadeli bir tehdit bulunuyor. UNC3886’nın faaliyetleri, yalnızca Singapur için değil, tüm bölge ülkeleri için de ciddi bir alarm niteliği taşıyor.