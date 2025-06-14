Singapur ve Endonezya arasında iş birliği

Singapur ve Endonezya, 13 Haziran'da Jakarta’da imzalanan üç kritik anlaşmayla yeşil enerji alanındaki iş birliklerini genişletme kararı aldı. İmzalar, Singapur Enerji ve Bilim-Teknoloji Bakanı Dr. Tan See Leng ile Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Dr. Bahlil Lahadalia’nın katılımıyla atıldı.

Dr. Tan, iki ülkenin düşük karbonlu ve dirençli bir gelecek vizyonunu paylaşarak attıkları bu adımı “gerçek bir ortaklık örneği” olarak nitelendirdi. Anlaşmalardan ilki, sınır ötesi elektrik ticaretini hedefliyor. Bir yıl içinde gerekli düzenleyici ve ticari altyapının oluşturulması planlanıyor.

İkinci anlaşma, karbon yakalama ve depolama teknolojisine odaklanıyor. Bu alanda kurulacak ortak çalışma grubu, yasal zemini güçlendirerek yatırımları teşvik etmeyi hedefliyor. Dr. Tan, “Eğer bu projeyi başarıyla uygulayabilirsek, Asya’da bu alanda öncü ülkelerden biri olabiliriz” dedi.

Üçüncü anlaşma ise Singapur’un karşı kıyısındaki Bintan, Batam ve Karimun bölgesinde sürdürülebilir bir sanayi bölgesi kurulmasını içeriyor. Bölgede hangi sektörlerin geliştirileceği ortak bir görev gücü tarafından belirlenecek.

Endonezyalı Bakan Bahlil, “Gerçek iş birliği, sadece elektrik sağlamakla kalmayıp birlikte sanayi inşa etmektir” ifadesini kullandı. Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, anlaşmaların yenilenebilir enerji yatırımları için hukuki netlik sağlayacağını ve Endonezya’ya yeşil sermaye akışını hızlandıracağını duyurdu.