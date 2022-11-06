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  • Singapur'a gönderilen Türk malı baharatlar kanserojen madde nedeniyle toplatıldı. Türkiye’de de satılıyorlar

Singapur'a gönderilen Türk malı baharatlar kanserojen madde nedeniyle toplatıldı. Türkiye’de de satılıyorlar

Türkiye'den Singapur'a satılan üç baharat ürününün, içerdiği kanserojen madde nedeniyle piyasadan toplatıldığı belirtildi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 10:55
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Singapur'a gönderilen Türk malı baharatlar kanserojen madde nedeniyle toplatıldı

Singapur'a gönderilen Türk malı baharatlar kanserojen madde nedeniyle toplatıldı. Türkiye’de de satılıyorlar
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Singapur’da yayın yapan The Strait Times yayın organında yayınlanan haberde Türkiye’den Singapur’a ihraç edilen üç baharat ürünü, gıda ürünlerinde kullanımına izin verilmeyen ve kansere sebep olabilecek endüstriyel renklendiricilerin tespiti sebebiyle toplatıldı.

Arifoğlu markasıyla satılan 250 gramlık pakette Öğütülmüş Sumak, Arifoğlu markasıyla satılan 70 gramlık pakette Öğütülmüş Tatlı Biber ve yine Arifoğlu markasıyla satılan 180 gramlık pakette Tavuk Baharatı ürünleri toplatılan ürünler olarak ifşa edildi.

Gıda Dedektifi adlı platformda yer alan haberde; Singapur Gıda Bakanlığı, Arifoğlu ürünlerini Singapur’a ithal eden Pronto Food Services firmasına ürünleri derhal geri çağırma çağrısında bulunurken, ürünler market raflarından toplatılmaya başlandı.

3 Kasım günü yapılan ulusal geri çağırma çerçevesinde Singapur’da satışta olan ürünlerden Arifoğlu Öğütülmüş Sumak ürününün parti numarası 016 ve son tüketim tarihi 14.01.2024, Arifoğlu Öğütülmüş Tatlı Biber ürününün parti numarası 002 ve son tüketim tarihi 22.02.2023 ve Arifoğlu Tavuk Baharatı ürününün parti numarası 001 ve son tüketim tarihi 03.03.2023 olarak açıklandı. Yapılan tespit çerçevesinde söz konusu ürünlerin Türkiye’de de satışta olmaması ve tüketiciler tarafından tüketilmemesi gerekiyor.

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Tozanlı
6.11.2022 11:50
Uluslar arası pazarlarda paketleme'den tutun' da boyasına kadar farklılıklar vardır..Fakat ne hikmetse kendi ülkesinde bu kurallar yoktur.singapur çok temizmi gelenler ne kadar güvenli,Denetleme de yo  
 
Biberci Sefer
6.11.2022 11:46
"Baharat" size tavsiyem kırmızı acı biberi alıp hafif güneşte kurutun ve kendiniz mikserde çekip içine çok az miktarda sıvı yağ koyarak iyice karıştırın ve problemi kökten çözün lütfen.  
 
Bekircan
6.11.2022 11:42
Beş yıl önce organik alıç sirkesi aldım ve kullanamadan atmak zorunda kaldım.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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