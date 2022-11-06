Singapur'a gönderilen Türk malı baharatlar kanserojen madde nedeniyle toplatıldı. Türkiye’de de satılıyorlar

Singapur’da yayın yapan The Strait Times yayın organında yayınlanan haberde Türkiye’den Singapur’a ihraç edilen üç baharat ürünü, gıda ürünlerinde kullanımına izin verilmeyen ve kansere sebep olabilecek endüstriyel renklendiricilerin tespiti sebebiyle toplatıldı.

Arifoğlu markasıyla satılan 250 gramlık pakette Öğütülmüş Sumak, Arifoğlu markasıyla satılan 70 gramlık pakette Öğütülmüş Tatlı Biber ve yine Arifoğlu markasıyla satılan 180 gramlık pakette Tavuk Baharatı ürünleri toplatılan ürünler olarak ifşa edildi.

Gıda Dedektifi adlı platformda yer alan haberde; Singapur Gıda Bakanlığı, Arifoğlu ürünlerini Singapur’a ithal eden Pronto Food Services firmasına ürünleri derhal geri çağırma çağrısında bulunurken, ürünler market raflarından toplatılmaya başlandı.

3 Kasım günü yapılan ulusal geri çağırma çerçevesinde Singapur’da satışta olan ürünlerden Arifoğlu Öğütülmüş Sumak ürününün parti numarası 016 ve son tüketim tarihi 14.01.2024, Arifoğlu Öğütülmüş Tatlı Biber ürününün parti numarası 002 ve son tüketim tarihi 22.02.2023 ve Arifoğlu Tavuk Baharatı ürününün parti numarası 001 ve son tüketim tarihi 03.03.2023 olarak açıklandı. Yapılan tespit çerçevesinde söz konusu ürünlerin Türkiye’de de satışta olmaması ve tüketiciler tarafından tüketilmemesi gerekiyor.