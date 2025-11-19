Güneydoğu Asya'da ada ülkesi Singapur'da havalimanında toplam değeri 800 bin dolardan fazla 20 gergedan boynuzu ele geçirildi. Singapur Changi Havalimanı'nda, hava kargo taşıyıcısı SATS Group 8 Kasım'da, Laos'un başkenti Viyentiyan'a giden "şüpheli bir sevkiyat" ihbarı yaptı.

Kolluk kuvvetlerinin kontrolü sonrası 35,7 kilogram ağırlığında ve toplam değeri 800 bin dolardan fazla 20 gergedan boynuzu tespit edildi. Yapılan incelemelerde gergedan boynuzlarının Güney Afrika kökenli beyaz gergedanlara ait olduğu saptandı.

Aramada kemik, diş ve pençe gibi parçaların da bulunduğu 150 kilogram "hayvan parçaları" ele geçirildi.

Singapur Ulusal Parklar Kurulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu, Singapur'da şimdiye kadar ele geçirilen en büyük gergedan boynuzu vakası ve 2022'deki 34,7 kilogram (76,5 pound) rekorunu geride bıraktı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Singapur'un, nesli tükenmekte olan yaban hayatı türleri ve bunlara ait parçaların yasa dışı ticaretine karşı "sıfır toleranslı duruş sergilediği" bildirildi. Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında korunan hayvanların izinsiz şekilde Singapur üzerinden sevkiyatı durumunda, her bir örnek için 200 bin Singapur dolarına (153 bin 680 ABD doları) kadar para cezası ve 8 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor.