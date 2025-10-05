Singapur'da gaza Russell bastı, McLaren sampiyon oldu

Formula 1’de sezonun 18. yarışı olan Singapur Grand Prix’si Marina Bay pistinde 62 tur üzerinden koşuldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Mercedes pilotu George Russell damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaştı.
Podyumun ikinci basamağında Red Bull’dan Max Verstappen yer alırken üçüncülüğü McLaren pilotu Lando Norris elde etti.
McLaren’den Oscar Piastri ise dördüncü sırayı aldı. Bu sonuçla McLaren, 2025 Takımlar Şampiyonluğu’nu garantiledi.
McLAREN ARE THE 2025 CONSTRUCTORS' CHAMPIONS! ????— Formula 1 (@F1) October 5, 2025
In a class of their own ????#F1 pic.twitter.com/rHrd7jOmsK