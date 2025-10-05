Singapur'da gaza Russell bastı, McLaren sampiyon oldu

2025 Singapur Grand Prix’sini George Russell kazandı. Podyumda Russell’a Max Verstappen ve Lando Norris eşlik etti. McLaren, elde ettiği sonuçlarla Takımlar Şampiyonluğu’nu garantiledi.

Formula 1’de sezonun 18. yarışı olan Singapur Grand Prix’si Marina Bay pistinde 62 tur üzerinden koşuldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Mercedes pilotu George Russell damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaştı.

Podyumun ikinci basamağında Red Bull’dan Max Verstappen yer alırken üçüncülüğü McLaren pilotu Lando Norris elde etti.

McLaren’den Oscar Piastri ise dördüncü sırayı aldı. Bu sonuçla McLaren, 2025 Takımlar Şampiyonluğu’nu garantiledi.

