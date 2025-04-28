Singapur’da işsizler ordusu genişliyor

Singapur’un mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı, 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,1’e yükseldi. Önceki üç çeyrek boyunca yüzde 1,9 seviyesinde kalan işsizlik, böylece son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Bu artışta, küresel ekonomik faaliyetin yavaşlaması ve dünya genelinde artan ticaret gerilimleri etkili oldu.

Ekonomistler, özellikle ihracata dayalı sektörlerdeki belirsizliklerin, Singapur'un dışa bağımlı ekonomisinde iş gücü talebini doğrudan etkilediğini belirtiyor. Hizmet, imalat ve lojistik gibi sektörlerde işe alımların önemli ölçüde durakladığı ifade ediliyor.

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İŞTEN ÇIKARMALARDA HAFİF DÜŞÜŞ

Her ne kadar işsizlik oranı yükselse de, işten çıkarma rakamlarında hafif bir düşüş yaşandı. 2025 yılının ilk çeyreğinde 3 bin 300 kişi işten çıkarıldı. Bu rakam, 2024’ün son çeyreğindeki 3 bin 680 kişilik işten çıkarma verisine göre daha düşük. Sektörlerin çoğunda işten çıkarmaların ya sabit kaldığı ya da azaldığı gözlendi.

İşten çıkarmaların temel sebebi olarak şirketlerin yeniden yapılanma veya organizasyon değişiklikleri gösterildi. Teknoloji, finans ve tüketici ürünleri gibi sektörlerde, şirketler verimliliği artırma ve maliyetleri düşürme amacıyla personel yapılarını gözden geçirmeye devam ediyor.

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İSTİHDAM ARTIŞINDA BELİRGİN YAVAŞLAMA

Toplam istihdam artışı ise keskin bir şekilde geriledi. 2025'in ilk çeyreğinde net istihdam artışı sadece 2 bin 300 kişi ile sınırlı kaldı. Oysa 2024'ün son çeyreğinde bu rakam 7 bin 700 kişiydi. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 3 bin 200 kişilik bir artış kaydedilmişti.

Hem yerleşik hem de yerleşik olmayan çalışanlar arasındaki istihdamda yavaşlama yaşandığı belirtildi. Özellikle ihracat odaklı sektörlerdeki durgunluk, iş gücü piyasasındaki dengelerin değişmeye başladığını işaret ediyor.

Uzmanlar, Singapur ekonomisinin dayanıklılığına rağmen, küresel çapta talep daralmasının uzun vadede daha fazla sektörü etkileyebileceğini vurguluyor.

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ŞİRKETLERDE TEDİRGİNLİK ARTIYOR

İleriye dönük beklentiler de pek iç açıcı görünmüyor. Singapur hükümetinin Mart ayında yaptığı anketlere göre, işletmelerin gelecek döneme ilişkin beklentilerinde belirgin bir temkinlilik hakim. 2024 Aralık ayında daha iyimser olan şirketler, küresel gelişmelerin etkisiyle Mart 2025 itibarıyla daha çekimser bir tutum sergilemeye başladı.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin, belirsizlik ortamı nedeniyle işe alım ve ücret artışı planlarını ertelediği görülüyor. Birçok firma, iş gücü maliyetlerini kontrol altında tutabilmek için yeni yatırımlarını yavaşlatıyor ya da askıya alıyor.

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EKONOMİK GÖRÜNÜM BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Singapur Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalara göre, ülke ekonomisi 2025 yılında zorlu koşullarla karşı karşıya kalmaya devam edecek. Merkez Bankası yetkilileri, küresel faiz oranlarındaki dalgalanmaların, bölgesel ticaretteki zayıflamanın ve jeopolitik risklerin ekonomik büyümeyi baskılayabileceği uyarısında bulunuyor.

Analistler, Singapur’un ihracat pazarlarındaki daralma ve tedarik zincirlerindeki aksaklıklar nedeniyle, iş gücü piyasasında toparlanmanın zaman alabileceğini öngörüyor. Ayrıca bazı sektörlerde dijitalleşme ve otomasyon projeleri hızlandıkça, düşük vasıflı işgücü için iş bulmanın daha da zorlaşabileceği belirtiliyor.