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Formula 1'de Singapur yarışında büyük beklenti

F1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Singapur'da yapılacak sezonun 17. yarışı birçok sürprize gebe.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 10:12
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Singapur'daki 5 bin 63 metrelik Marina Bay Pisti'nde, 61 tur üzerinden yapılacak yarış yarın 16.00'da start alıyor

Formula 1'de Singapur yarışında büyük beklenti
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Singapur'daki 5 bin 63 metrelik Marina Bay Pisti'nde, 61 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 2 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 11, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Formula 1'de Singapur Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 335 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 219

3. Sergio Perez (Meksika): 210

4. George Russell (Büyük Britanya): 203

5. Carlos Sainz (İspanya): 187

- Takımlar

1. Red Bull: 545

2. Ferrari: 406

3. Mercedes: 371

4. Alpine: 125

5. McLaren: 107

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