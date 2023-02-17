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Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı

Kahramanmaraş'ta depremler sonrası 10 gün boyunca arama kurtarma faaliyetleri yürüten Singapur Sivil Savunma Birliği alkışlarla ülkesine döndü.

Galeri Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 16:57
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Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı

Singapur Sivil Savunma Birliği Komutanı Albay Chew Keng Tok, Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü derin bir üzüntü duyduğunu ifade ederek "Buraya gelerek yardımda bulunabildiğimiz için gerçekten çok mutluyuz." dedi.

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Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı

Yaklaşık 10 gün boyunca, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta diğer uluslararası ekiplerle arama kurtarma faaliyeti yürüttüklerini söyleyen Tok, Türk halkının çok güçlü ve dirençli olduğunu söyledi.

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Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı

"İNSANİ YARDIM DİN YA DA IRK TANIMAZ"
Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow da Singapur halkı adına derin üzüntülerini ileterek, 68 kişilik ekiple depremzedelerin yardımına koştuklarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalıştıklarını belirtti.

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Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı

Singapur devleti ve sivil toplum örgütlerinin bölgeye yönelik yardım çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Tow, daha önce böyle bir felakete şahit olmadıklarını dile getirdi.

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Tow, "Çevremizdeki Yeni Zelanda ve Endonezya gibi ülkelere ihtiyaç duyulduğunda yardıma koşuyoruz. İnsani yardım din ya da ırk gibi herhangi bir şeyi tanımaz." diye konuştu.

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Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı

Singapur Hava Yolları seferiyle Türkiye'den alkışlarla ayrılan ekibe, gösterdiği çabalardan ve çalışmalarından ötürü İstanbul Havalimanı'nda plaket takdim edildi.

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Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı

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Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı

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Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı

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