Singo Icardi’ye attırdığı golün sırrını açıkladı!

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor’u Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 mağlup etti. Zorlu karşılaşma sonrası sarı-kırmızılılarda Icardi, Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo açıklamalarda bulundu. Alanyaspor cephesinde ise Makouta konuştu.

ICARDI: "HATALARIMIZDAN DERS ALACAĞIZ"

Galibiyet golünü atan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, “Galibiyet serisine devam ediyoruz. Önemli olan da bu. Çok zor bir maçtı. Hava sıcak ve yorucu bir sahaydı. 3 günde bir maç oynuyoruz ve takımın yorgun olduğu belliydi. Öne geçtikten sonra skoru korumayı başardık. Salı günü çok önemli bir maçımız var. Hatalarımızdan ders alacağız.” dedi.

UĞURCAN: "GALATASARAY BUNU HAK EDİYOR"

Kurtarışlarıyla maça damga vuran milli kaleci Uğurcan Çakır ise eski takım arkadaşı Pereira’ya dikkat çekerek şunları söyledi:

“Öncelikle Alanyaspor’u tebrik ediyorum. Pereira, benim eski takım arkadaşım. Çok iyi hazırlanmışlar. İyi bir plan hazırlamışlardı. İki takım için de zor bir maç oldu ama galip geldiğimiz için mutluyuz. Bir rekor daha kırdık. Her maçta galibiyet için oynayacağız. Galatasaray zaten bunu hak ediyor.”

SINGO: "SON BÖLÜMDE TAKIM OLARAK DİK DURDUK"

Icardi'nin galibiyet golünde harika bir asist yaparak sarı kırmızılı formayla ilk gol katkısını veren Wilfried Singo ise “Önemli bir zafer elde ettiğimizi düşünüyorum. Geliştirmemiz gerekenler var. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Maçın son bölümünde takım olarak dik durduk ve golün gelmesini engelledik. Attığımız gol çalışmamızın sonucu. Antrenmanlarda bu tarz şeylere çalışıyoruz. Ben denedim ve Icardi attı. Takım için önemliydi. Şimdi önümüzde önemli bir maç var. Ona hazırlanacağız.” diye konuştu.

MAKOUTA: “FİNAL PASLARINDA EKSİKTİK”

Alanyaspor’un oyuncusu Makouta ise kaybetmelerine rağmen iyi oynadıklarını belirterek, “Ben bugün gerçekten iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu herkes gördü ve sahada hissettik. Sadece final paslarında sıkıntı yaşadık, final paslarında daha iyi olsak muhtemelen maçı kazanacaktık. Şu anda bir hedefimiz yok. Maç maç gidiyoruz. Kim olursa olsun sahaya kazanmak için çıkıyoruz.” dedi.