Singo İstanbul'a geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Galatasaray'ın transfer müzakerelerine başladığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, İstanbul'a ulaştı.

Yeni sezon transfer faaliyetlerine devam eden Galatasaray, bu çerçevede Fransız temsilcisi Monaco'da top koşturan Wilfried Singo ile mutabakata vardı. Transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ileten sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcuyu İstanbul’a getirdi.

Özel uçakla gece 01.00 civarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen başarılı futbolcu, Galatasaray Televizyonu’na yaptığı beyanatta, "Açıkçası burada bulunmaktan dolayı çok keyif duyuyorum. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada bulunmaktan ötürü çok mutluyum" dedi.

Daha sonra kendisini bekleyen otomobille alandan ayrılan Wilfried Singo, sabah saatlerinde sağlık taramasından geçtikten sonra resmi kontratı imzalayacak.

