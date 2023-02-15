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Sınıf depremzedeler için eczaneye dönüştürüldü. Yaşasın iyi insanlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da üniversitenin sınıfı eczaneye çevrildiği bildirildi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 13:17
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Sınıf depremzedeler için eczaneye dönüştürüldü

Sınıf depremzedeler için eczaneye dönüştürüldü. Yaşasın iyi insanlar
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AA’nın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde en çok hasar gören şehirlerden biri Adıyaman olduğu vurgulandı.

Depremin ardından gönüllü eczacılar tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesinin giriş katında eczane oluşturulduğu bildirildi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen gönüllü eczacılar, depremzedeler ve enkazda görev alan personelin ilaç ihtiyacını karşılamak için çalışıyor.

Eczacı Simge Ercan, kente İstanbul'dan gönüllü olarak geldiğini dile getirdi.

Depremzedelere ve enkazlarda görev alan ekiplere yardımcı olmak istediklerini ifade eden Ercan, depremde ecza depoları da zarar gördüğü için ilaç temininde zorlanıldığını aktardı.

“UMARIM İNSANLARA DOKUNABİLMİŞİZDİR”

Depremzedelerin, ihtiyaçları olan ilaçları sınıfta oluşturdukları eczaneden temin edebildiğini belirten Ercan, arama kurtarmada çalışanların da ellerinin zarar gördüğünü ve kreme ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ercan, “İnsanlar zor durumda. Üzgünüz. Herkesin başı sağ olsun. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım insanlara dokunabilmişizdir.” diye konuştu.

Aybüke Kırbacı da üniversitedeki sınıfın dışında çadırda da hizmet verdiklerini kaydetti.

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