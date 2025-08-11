Sınıfta kalan operatörlerden deprem bölgesinde ücretsiz konuşma ve internet

Türk Telekom, sosyal medya paylaşımında “Balıkesir deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle” ifadelerine yer verdi.

Turkcell ise “Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize, Afet Acil Durum Prosedürü kapsamında ücretsiz dakika, internet ve SMS tanımlanmaktadır” açıklamasını yaptı.

Vodafone’dan yapılan açıklamada da “Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden dolayı üzüntü duyduk. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun” denildi.