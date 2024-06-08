Sınır dışı edilmek için başvurdular. Bu defa onlar istedi

Kaynak: Haber Merkezi
Sınır dışı edilmek için başvurdular. Bu defa onlar istedi

Edirne'de sınır dışı olmak isteyen 2 kaçak polis ekiplerine sınır dışı edilmek için başvurdu.

Türkiye’ye kaçak yollarla giren kişilerin tespiti ve sınır dışı edilme işlemleri devam ederken, Edirne’de beklenmedik bir olay yaşandı.

POLİSLERE SINIR DIŞI EDİLMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri Edirne’nin Saraçhane Caddesi’nde vatandaşlara kimlik kontrolü gerçekleştirirken denetim noktasına gelen ülkeye yasa dışı yollarla girmiş Cezayir uyruklu 2 kişi sınır dışı edilmek istediklerini belirtti.

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Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği ve belgelerinin olmadığı öğrenilen düzensiz göçmenler Selimiye Polis Merkezi Amiriliğine götürüldü. Düzensiz göçmenler yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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