Sınır kenti olması nedeniyle Edirne, suç örgütü mensupları ve hüküm giymiş şahısların yasadışı yollarla yurtdışına kaçış noktası olarak kullanılıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, ilde gerçekleştirilen asayiş değerlendirme toplantısında, son 9 ayda 287’si terör örgütü üyesi olmak üzere bin 166 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucu bu kişiler gözaltına alındı. Vali Sezer, operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Edirne’nin stratejik konumu, kaçak geçişlere karşı güvenlik önlemlerini daha da kritik hale getiriyor.

Yakalanan şüpheliler arasında FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerine mensup kişiler bulunuyor. Emniyet ve jandarma birimleri, sınır hattında 24 saat esasıyla denetimlerini sürdürüyor.