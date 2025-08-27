Sınır komşumuz 2 dev savunma tesisi kuruyor. Stratejik atılım

Bulgaristan, savunma sanayiinde dev bir adım atıyor. Almanya merkezli Rheinmetall ile iş birliği yapan ülke, Avrupa’nın en büyük barut fabrikasını ve NATO standartlarında 155 mm topçu mühimmatı üretim tesisini kurmaya hazırlanıyor. Ukrayna’daki savaş nedeniyle Avrupa’nın mühimmat stoklarının tükenmesi, bu projeyi acil ve stratejik bir hale getirdi.

Bulgaristan’ın VMZ tesislerinde kurulacak mühimmat fabrikasının yıllık 100 bin adet üretim kapasitesine ulaşması planlanıyor. Bu tesisler, NATO’nun PzH 2000, Caesar, Krab ve Zuzana obüsleri için kritik mühimmat sağlayacak. Rheinmetall, Bulgaristan’daki yatırımla Avrupa’daki üretim ağını güçlendirmeyi hedefliyor.

Almanya, Macaristan ve Ukrayna’daki tesislerine ek olarak Sofya’daki bu ortak girişim, NATO’nun tedarik zincirini çeşitlendirecek. Avrupa Komisyonu’nun SAFE mekanizması da projeye finansal destek sunuyor. Bulgaristan, Soğuk Savaş’tan kalan askeri üretim altyapısını Alman teknolojisiyle birleştirerek modern bir savunma merkezi olma yolunda ilerliyor.

Bu adım, Avrupa ve ABD’nin azalan mühimmat kapasitesini güçlendirme çabalarına katkı sağlayacak.Bulgaristan, bu yatırımlarla çevresel bir tedarikçiden NATO’nun mühimmat üretiminde kilit bir oyuncuya dönüşüyor. Projeler, onay sürecinin ardından hayata geçecek ve Bulgaristan’ı Avrupa savunma sanayiinin merkezine taşıyacak.

Ülke, hem kendi ordusunun ihtiyaçlarını karşılayacak hem de Avrupalı müttefiklere destek verecek. Tesisler, NATO’nun uzun vadeli operasyonel kapasitesini artırırken, Bulgaristan’ın ekonomik ve stratejik konumunu da güçlendirecek.