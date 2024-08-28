Sinir krizi geçiren şahıs evini ateşe verdi

Kaynak: İHA
Sinir krizi geçiren şahıs evini ateşe verdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sinir krizi geçiren bir şahıs eşyaları balkondan aşağı atarken, evini de ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, Mimsin Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın 2. katında meydana gelen olayda, iddiaya göre sinir krizi geçiren Ramazan Ç., evde bulunan eşyalarını balkondan atmaya başladı. Daha sonra şahıs evi ateşe verirken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından apartman sakinleri tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

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İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 1 saat süren ikna çalışması ile şahıs evden alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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