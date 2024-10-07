Sınır ötesi aşka vize engeli

DURSUN BORAN

Kendisi gibi sağır dilsiz olan Suriyeli sevgilisi Malak Jaara’ya kavuşabilmek için 7 aydır uğraşan Muammer Ural çalmadık kapı bırakmadı. Ancak sevgilisi Malak Jaara Almanya’dan vize alamadığı için Köln’e gelemiyor. Bu engel yüzünden genç sevgililer bir türlü kavuşup nikah kıyıp düğün yapamıyor.

Türkiye Halep Konsolosluğu Malak'a vize veriyor. Ankara Almanya Büyükelçiliği de evlilik vize için randevu verirse, Malak Köln’e gidecek. Nikah kıyılacak. Düğün yapılacak.

Köln’den, her gün WhatsAp üzerinden görüntülü olarak Suriye Halep’deki sevgilisi ile görüşen, damat adayı Muammer Ural, Ankara Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg’dan yardım bekliyor.

Suriye vize işlemlerinden Lübnan Almanya Büyükelçiliği sorumlu. Ancak Beyrut’ta savaş var.

Ürdün Almanya Büyükelçiliği çok talep var. Türkiye den müracaat edin diyor.

Resimde, Sağır Dilsiz genç sevgililer görülüyor. 7 aydır, evlilik Vizesi alamadığı için evlenemiyorlar.