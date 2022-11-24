﻿Sınır ötesi harekâta ABD, Rusya razı mı?

ABD ve Rusya, PKK üzerine gitmemizi, bombalamamıza, kara harekâtını telaffuz etmemize karşı önce kabullenemez hava içinde konuştular. Sonra "Terörle mücadele Türkiye'nin hakkıdır." demeye gelen sözler ettiler.

Türkiye'nin kararlılığı mı bu ülkeleri, çevir kazı yanmasın noktasına getirdi?

Beyaz Saray Millî Güvenlik Konseyi direktörlerinden John Kirby, "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidi nedeniyle mustarip olmayı sürdürüyor. Tabiî ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var." derken şerh de koyuyor. Kendilerini endişelendiren noktanın PKK/YPG'nin "DEAŞ ile mücadelesi" olduğunu belirterek, "Bölgedeki bir operasyon, ortağımız SDG'nin (PKK/YPG) IŞİD ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. SDG ile bunun için ortaklık yapıyoruz." diyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Suriye'nin kuzeyine yönelik harekât için: "Türkiye'nin kendi güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyor ve bunlara saygı duyuyoruz." diyor.

Bu iki açıklama, acaba kendi şahsi açıklamaları mı, yoksa "devlet politikası" mı?

Bizde İbrahim Kalın Saray'ın sözcüsü. O açıklamalarında mutlaka Recep Tayyip Erdoğan'ın buyruğunu hatırlatır. (Biliyorsunuz, İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi yanarken, yangının söndürülmesi için itfaiyeye bile Reis Bey'in bizzat emir verdiğini söylemişti.)

Öyle hatırlatma ki, bütün ayrıntılar Reis Bey'in beyin kıvrımlarında bir bir dizili anlaşılan. Bakanlar da her seferinde "Cumhurbaşkanımızın emriyle..." demiyorlar mı?

Son sınır ötesi hareketlerde de R. T. Erdoğan'ın saldırı emrini, hem de uçakta, nasıl verdiğini gösterdiler, hem sonra tekrar telefonla komutanlara verdiği talimatın haberini duyurdular.

Beyaz Saray'dan John Kirby, Biden'ın, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Putin'in adını telaffuz etmediler. Biden buyurdu, Putin buyurdu, diyebilirlerdi.

Kirby, yine PKK/YPG'yi ayrı yere koyuyor ve kendi müttefiki sayıyor. Kim PKK/YPG'yi müttefik sayıyorsa o bize karşıdır.

Biz NATO üyesiyiz. Türkiye'ye saldırı NATO'ya yapılmış saldırıdır. Ama gelin görün ki, bize saldıran PKK/YPG, bu örgütü koruyan ise NATO üyesi ABD. Tenakuzun böylesi nerede görülmüş?

Biz açıkça ABD'nin, yani NATO'nun öncü gücüyle savaşıyoruz.

Polonya NATO üyesi. Ukrayna sınırındaki bir köye füze düştü. İki kişi öldü. Rusya attı diye NATO'ya savaş vaziyeti aldırdılar.

Türkiye, Suriye'den, Irak'tan ABD'nin verdiği havan toplarıyla, füzelerle sınır boylarımızda karakollarımız, şehirlerimiz bombalanıyor, kıpırdayan yok, tedbir alan yok.

Meseleleri bilenler, daha önce söz konusu bölgelerde vuruşan komutanlar, sadece hava harekâtıyla PKK/YPG'nin mevzilerin yok edilemeyeceğini, yıkıcıların/bölücülerin yine toparlanıp saldıracağını belirtiyorlar. Kara harekâtı gerekli görüyorlar.

Suriye eski Suriye değildir. Bütünlüğünden hiçbir surette bahsedilemez. PKK, ABD'nin desteğini almışken, ne koparırsa, neye ulaşabilirse yükleniyor. Gailemiz bu yüzden büyük. Kökten bir hâl yolu bulmalıyız. 911 km.'lik sınırın hemen öbür yanı tamamen bize geçmeli.

Bazı basın yayın organlarında "Kürtler"e saldırıyormuşuz gibi konuşuyorlar. Bu ifadeleri kullananlar PKK'ya yandaşlık ediyorlar. Bu böyle bilinmelidir.

Sınır ötemizde kim yaşıyorsa, Kürt, Türkmen, Arap... Hepsini, PKK/YPG/ABD/Rusya'nın saldırılarından da yine koruyacak olan biziz.