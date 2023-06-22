Sinir otu ayak ülserine birebir

Ayak ülserine iyileşmesine yardımcı olan sinir otunun faydaları dikkat çekti. Sinir otuyla ilgili detaylar haberimizde...

Sinir otu ayak ülserine birebir

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Ayak ülserine iyileşmesine yardımcı olan sinir otunun faydaları dikkat çekti. Sinir otuyla ilgili detaylar...

diyabetik-ayak-ulseri-700x311.jpg

DİYABETİK AYAK ÜLSERİ NEDİR?

Diabetes Mellitus (şeker hastalığı) hastalarında yıllar sonrası oluşan nöropati (sinir yozlaşması) ve iskemi (dokulara giden kan akımının bozulması) sonrası oluşan alt ekstremitelerde infeksiyon, ülser ve gangren gelişimi ile sonuçlanan sevimsiz, can sıkıcı komplikasyondur.

SİNİR OTU NASIL KULLANILIR?

Hem takviye hem de yenilebilir şeklinde tüketilen sinir otunu eczanelerden kapsül şeklinde alıp veya tohumlarını ağaçtan meyve toplar gibi toplayıp daha sonrasında çay olarak tüketebilirsiniz.
Yemeklere eklemek isterseniz de yapraklarını iyice yıkadıktan sonra çiğ veya pişmiş şekilde hem malzeme hem de yemeğin üzerine serpiştirerek kullanabilirsiniz.

1180x622-sinir-otu-nedir-ne-ise-yarar-sinir-otunun-faydalari-nelerdir-1683714701389.jpg

SİNİR OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Sinir otunu çay olarak kullanmak isterseniz, kıyılmış yaprakları demleme usulü ile hazırlayıp tüketebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken sinirli otu çay olarak hazırlarken ocağa alıp kaynatılmaması gerektiğidir. Daha önceden kaynayıp, ocaktan alınmış bir su içine ilave edip, demleyerek içmeniz faydalarının yok olmamasını sağlayacaktır.

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altında son durum Ekonomi
Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altında son durum
Sevda Demirel ölümden döndü Magazin
Sevda Demirel ölümden döndü
AKP’nin HÜDA PAR ve Barzani planı ortaya çıktı. Yerel seçimde bu taktik kullanılacak Siyaset
AKP’nin HÜDA PAR ve Barzani planı ortaya çıktı. Yerel seçimde bu taktik kullanılacak
85 yaşındaki kadını darbedip gasbeden şüpheli: Teyze beni yanlış anladı Güncel
85 yaşındaki kadını darbedip gasbeden şüpheli: Teyze beni yanlış anladı
Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı! Heyelan nedeniyle kapanmıştı Güncel
Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı! Heyelan nedeniyle kapanmıştı
Hastalığın tehlikeli belirtileri var. Uzmanı uyarıları sıraladı Sağlık
Hastalığın tehlikeli belirtileri var. Uzmanı uyarıları sıraladı
Bayramda araç kiralayacaklar dikkat. Uzmanlar bu tehlikeye karşı uyardı Güncel
Bayramda araç kiralayacaklar dikkat. Uzmanlar bu tehlikeye karşı uyardı