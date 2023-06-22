Sinir otu ayak ülserine birebir

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Ayak ülserine iyileşmesine yardımcı olan sinir otunun faydaları dikkat çekti. Sinir otuyla ilgili detaylar...

DİYABETİK AYAK ÜLSERİ NEDİR?

Diabetes Mellitus (şeker hastalığı) hastalarında yıllar sonrası oluşan nöropati (sinir yozlaşması) ve iskemi (dokulara giden kan akımının bozulması) sonrası oluşan alt ekstremitelerde infeksiyon, ülser ve gangren gelişimi ile sonuçlanan sevimsiz, can sıkıcı komplikasyondur.

SİNİR OTU NASIL KULLANILIR?

Hem takviye hem de yenilebilir şeklinde tüketilen sinir otunu eczanelerden kapsül şeklinde alıp veya tohumlarını ağaçtan meyve toplar gibi toplayıp daha sonrasında çay olarak tüketebilirsiniz.

Yemeklere eklemek isterseniz de yapraklarını iyice yıkadıktan sonra çiğ veya pişmiş şekilde hem malzeme hem de yemeğin üzerine serpiştirerek kullanabilirsiniz.

SİNİR OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Sinir otunu çay olarak kullanmak isterseniz, kıyılmış yaprakları demleme usulü ile hazırlayıp tüketebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken sinirli otu çay olarak hazırlarken ocağa alıp kaynatılmaması gerektiğidir. Daha önceden kaynayıp, ocaktan alınmış bir su içine ilave edip, demleyerek içmeniz faydalarının yok olmamasını sağlayacaktır.