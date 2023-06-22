Sinir otu siğil ve çıbana iyi geliyor

Siğil ve çıbana iyi gelen sinir otunun faydaları dikkat çekti. Sinir otuyla ilgili detaylar haberimizde...

Sinir otu siğil ve çıbana iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Siğil ve çıbana iyi gelen sinir otunun faydaları dikkat çekti. Sinir otuyla ilgili detaylar...

SİĞİL NEDİR?

Siğiller, derinin üst tabakasına yerleşen Human Papilloma Virüs- HPV olarak bilinen bir virüsün oluşturduğu enfeksiyonlardır. Siğiller vücudun herhangi bir yerinde bulunabilirler.

ÇIBAN NEDİR?

Kıl köklerinin stafilokok adlı bakterlerin yol açtığı enfeksiyon sonucunda iltihaplanması sonucu oluşmaya başlayan çıban, bir tür deri hastalığıdır. Kıl köklerinin doğası gereği yağlı olması, iltihabın hızla çoğalmasına yol açar.

SİNİR OTU NASIL KULLANILIR?

Hem takviye hem de yenilebilir şeklinde tüketilen sinir otunu eczanelerden kapsül şeklinde alıp veya tohumlarını ağaçtan meyve toplar gibi toplayıp daha sonrasında çay olarak tüketebilirsiniz.
Yemeklere eklemek isterseniz de yapraklarını iyice yıkadıktan sonra çiğ veya pişmiş şekilde hem malzeme hem de yemeğin üzerine serpiştirerek kullanabilirsiniz.

SİNİR OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Sinir otunu çay olarak kullanmak isterseniz, kıyılmış yaprakları demleme usulü ile hazırlayıp tüketebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken sinirli otu çay olarak hazırlarken ocağa alıp kaynatılmaması gerektiğidir. Daha önceden kaynayıp, ocaktan alınmış bir su içine ilave edip, demleyerek içmeniz faydalarının yok olmamasını sağlayacaktır.

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