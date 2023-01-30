Her yaş grubundan görülebilen sinir sıkışması pek çok faktöre bağlı gelişir. Sinir sıkışmasının belirtilerini gözlemleyerek sinir sıkışması tedavisi olmak mümkün. Peki, Sinir sıkışması nedir? Sinir sıkışması nasıl tedavi edilir?

Sinir sıkışmasının en çok büyük nedeni strestir. Genetik yatkınlık nedeniyle de oluşan sinir sıkışması ağır yük kaldıran kişilerde de sıklıkla görülmektedir.

Stres, ağır yük kaldırmak ya da taşımak, duruş bozuklukları, aşırı kilolu olmak, bilgisayarda fazla vakit geçirmek, genetik ve bazı spor aktiveleri sinir sıkışmasının oluşma nedenlerindendir. Peki, Sinir sıkışması nasıl tedavi edilir?

SİNİR SIKIŞMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sıkışan bir sinir, kemikler, kıkırdak, kaslar veya tendonlar gibi çevre dokular tarafından bir sinire çok fazla basınç uygulandığında oluşur.

Vücudun hemen her bölgesinde görülebilen sinir sıkışması görülen yere bağlı olarak farklı belirtiler göstermektedir. Fakat sıkça görülen belirtiler arasında uyuşukluk, ağrı, hissetmeme sinir sıkışması olan bölgede görülür.

Hapşırma ve öksürme sonrası oluşan ağrılarda omurilikte oluşan sinir sıkışmalarının belirtisidir.

Karıncalanma ve iğne batar hissine eşlik eden ağrılar da görülebilmektedir.

En sık görülen ellerde ve ayaklarda meydana gelen sinir sıkışmasında hareket etmede kısıtlanır.

Bir sinir kısa bir süre sıkışırsa, genellikle kalıcı bir hasar olmaz. Basınç rahatladıktan sonra sinir fonksiyonu normale döner. Bununla birlikte, basınç devam ederse, kronik ağrı ve kalıcı sinir hasarı oluşabilir. Bazen de sıkışan bir sinirden ağrıyı hafifletmek için ameliyat gereklidir.

SİNİR SIKIŞMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR, NASIL ÖNLENİR?

Ergonomik bir fare ve klavye kullanmak el ve bileklerdeki basıncı azaltmaya yardımcı olabilir. Bir bilgisayar monitörünü göz seviyesine yükseltmek, boyun ağrısını ve boynunuzun semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Uzun süre yanlış bir duruşla oturmak veya ayakta durmak, omurga ve kaslara zarar verebilecek ve bir sinirin sıkışmasına yol açabilecek gereksiz stres yaratır. Yastık kullanımını ayarlamak, ayarlanabilir sandalye ve boyun destekleri basıncı rahatlatmak yardımcı olabilir ve sinire iyileşmek için zemin hazırlamış olursunuz.

Etkilenen bölgenin etrafına nazik bir basınç uygulamak gerginliği hafifletmeye yardımcı olabilir ve tam vücut masajı kasların gevşemesine yardımcı olabilir. Fizik tedavi, egzersiz, masaj ve nazik uzanmaların bir kombinasyonunu kullanarak semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Nazik germe, bölgedeki gerginliği ve basıncı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bir kişi egzersiz yaparken herhangi bir ağrı veya rahatsızlık yaşarsa durmalıdır.

Omurgadaki herhangi bir baskıyı gidermek için bacaklarını kaldırarak rahatlama sağlayabilirler. Bir kişi dizlerinin altına birkaç yastık koyarak bunu başarabilir, bu nedenle bacakları vücuda 45° derecelik bir açıda bulunur.

Isı ve buz paketleri arasında geçiş yapmak, birçok durumda şişlik ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Enflamasyonu azaltmaya yardımcı olmak için günde üç kez, bir seferde yaklaşık 15-20 dakika boyunca etkilenen alanın üzerinde bir buz paketi tutun.

Mümkünse, etkilenen bölgeye bir atel takmak daha fazla hasarın önlenmesine ve sinirin iyileşmesine yardımcı olabilir.

Uzun vadede, yürüyüş, yüzme veya bisiklet gibi düşük etkili bir egzersizin günlük bir rejime eklenmesi semptomları azaltmaya ve vücudu formda tutmaya yardımcı olabilir.

Ekstra kilo vermek sinirler üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olabilir ve düzenli bir antrenmandan eklenen hareketlilik iltihabı azaltabilir.