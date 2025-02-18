Sınır tanımayan Cemal Enginyurt'tan son bombalar. Yurt dışına gitti ama aklı yine Türkiye'de...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sınır tanımayan Cemal Enginyurt'tan son bombalar. Yurt dışına gitti ama aklı yine Türkiye'de...

CHP'li Cemal Enginyurt dün "Yurt dışında olacağım için bu hafta yokum" mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. 'Siyasetten bir kaç gün uzaklaşır' diyenleri yanıltan Enginyurt Ümit Özdağ, Mehmet Türkmen ve Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan destek mesajları attı.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, dün sosyal medya hesabı X'ten "Değerli arkadaşlarım. Yurtdışında olacağım için bu hafta yokum. Herkese saygılar sunuyor, selamlarımı iletiyorum" dedi.

Bu açıklamayı okuyanlar "Cemal bey, siyasetten uzak bir kaç gün geçirir" yorumunu yaptı.

Ama Cemal Enginyurt sosyal medya hesabı X'ten "Ümit Özdağ'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten yeni iddianame: 4 yıla kadar hapsi isteniyor. Demek istiyorsunuz ki: Ele geçirmişken sağ bırakmayalım. Böyle bir Adalet olmaz olamaz. #ümitözdağyanlızdeğildir. Adaletiniz batsın, YAZIKLAR olsun" paylaşımını yaptı.

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Bu paylaşımdan 4 saat sonra Enginyurt "Birtek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen'i tutuklayarak işçileri SUSTURMAZSINIZ. Mehmet Türkmen’in tutuklanması özgürlükleri ayaklar altına almaktır! Başta Antep işçileri olmak üzere YILGINLIK YOK YOK DİRENİŞE DEVAM edeceğiz. Mehmet Türkmen serbest bırakılsın" cümlelerini yazdı.

Enginyurt son paylaşımını da aynı dakika içinde yaptı. Enginyurt "Susturulmak, mahkum edilmek istenen @ekrem_imamoglu değil sadece. Kurtuluş yok tek başına, Ya hep beraber ya hiç birimiz diyen herkese tehdit var. Öyleyse bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Erdoğan ve yandaşlarının baskılarına boyun eğmeyeceğiz. Güzel günler için" cümlelerini paylaştı.

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