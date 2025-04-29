Sınırda 2 kilometrelik tır kuyruğu

Düzenleme: Kaynak: AA
Sınırda 2 kilometrelik tır kuyruğu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

İran tarafında günlerdir yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Esendere Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 2 kilometreye ulaştı. Tır sürücüleri, Esendere Sınır Kapısı'ndan İran'a geçip yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor. Tır kuyruğu oluştuğunu belirten Hasım Han, "Öğle saatlerinde Yüksekova'dan Esendere'ye gittiğimiz sırada 2 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu duruyordu. Sorduğumuzda ise İran tarafından kaynaklı olduğu söylenildi. İnşallah kısa sürede bu da biter yollarına devam ederler" dedi.

Sınırda 2 kilometrelik tır kuyruğu

Sınırda 2 kilometrelik tır kuyruğu

Sınırda 2 kilometrelik tır kuyruğu

Sınırda 2 kilometrelik tır kuyruğu

Sınırda 2 kilometrelik tır kuyruğu

Sınırda 2 kilometrelik tır kuyruğu

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