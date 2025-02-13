Sınırda 245 bin Euro ele geçirildi

Kaynak: İHA
Sınırda 245 bin Euro ele geçirildi

Almanya'dan Türkiye'ye otomobil parçası taşıyan TIR sürücüsü S.A isimli şahıs, koltuğun altına 245 bin Euro sakladı. Paralar ise komşu ülke Bulgaristan gümrük memurları tarafından ele geçirildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısının diğer tarafında bulunan Lesovo Gümrük Kapısı'na gelerek Türkiye'ye geçmek isteyen S.A. isimli Türk vatandaşın kullandığı TIR, detaylı arama için Bulgar görevlileri tarafından kontrol noktasına alındı. Gümrük kontrol noktasında, S.A. isimli Türk vatandaşı şoför, Almanya'dan Türkiye'ye otomobil parçası taşıdığını belirten belgeler sunarak, beyan edilecek başka bir şeyi olmadığını söyledi.

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Gümrük denetimleri sırasında müfettişler, şoför mahallinde kağıtlara sarılı halde Euro banknotları buldu. Yolcu kabininde yolcu koltuğunun altındaki zeminde fabrikasyon yapılmış bir boşluğa gizlediği toplam 245 bin Euro'ya el konulurken, olayla ilgili soruşturma Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük müfettişi tarafından başlatıldı.

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