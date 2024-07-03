Sınırda 310 metrelik tünel keşfedildi. İki ülke arasında kaçakçılığın otobanı çökertildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sınırda 310 metrelik tünel keşfedildi. İki ülke arasında kaçakçılığın otobanı çökertildi

Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi (SSS) tarafından bildirildiğine göre Özbekistan'ın Taşkent bölgesi sakinlerinden birinin evinde, Kazakistan'a uzanan bir tünel keşfedildi.

Tünel, Hindistan'dan Kazakistan'a ilaç kaçakçılığı yapmak için kullanılıyordu. Güvenlik güçleri, kalitesi garanti edilmeyen uyuşturucuların yasa dışı ithalatına karışan sınır ötesi bir suç grubunu gözaltına aldıktan sonra örgütün varlığından haberdar oldu.

Devlet Güvenlik Teşkilatı çalışanları tarafından kaçakçılara karşı düzenlenen operasyonda, Özbek Sınır Birlikleri ve Özbekistan Gümrük Komitesi personelleri katıldı.

Delhi'den transit olarak Taşkent'e oradan da Almatı'ya bir parti ilaç teslim edildiğini, bunun daha sonra Kazakistan'ın Türkistan bölgesinin Sarıkaş ilçesine bağlı Dostik Köyü'ne getirilerek bir tünel yoluyla Taşkent bölgesine nakledildiğini tespit ettiler.

Toplamda 310 metre uzunluğa sahip olduğu belirtilen tünelin, aydınlatma ve havalandırma sistemleri ile donatılmış olduğu açıklandı. Tünelde ayrıca malların taşınması için arabalar ve halatlar da bulundu.

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