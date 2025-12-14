Kaçakçılıkla mücadele kapsamlarında sınır operasyonları artıyor. Operasyonlar termal kamera ve İHA destekli düzenlendiğinde kaçakların sayıları ve güzergahları rahatlıkla tespit edilebiliyor.

Ağrı Dağı eteklerinde Erhacı köyüne doğru, termal kamera ve insansız hava araçları ile yapılan teknik ve fiziki takipte kaçak göçmenler tespit edildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün de desteğiyle gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda; Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ayrıca, göçmenlerin getirmesine, barındırılmasına ve batı illerine gönderilmesini sağlayan 3 organizatör yakalandı.