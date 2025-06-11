Sınırda kaçakçılara büyük darbe: Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Kaynak: İHA
Sınırda kaçakçılara büyük darbe: Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri yurt dışından kaçak ürünler getirenlere operasyon düzenledi. Sınır kapılarında düzenlenen operasyonda aralarında cep telefonu ve elektronik sigaranın da olduğu çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü koordineli operasyonlar çerçevesinde yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenen yüksek miktarda cep telefonu, elektronik sigara ve bitki çayı ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda Gümrük Muhafaza ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla cep telefonu ve elektronik sigara sokulacağı bilgisine ulaştı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir tırı takibe aldı. Edirne ve Gelibolu ilçelerinde düzenlenen operasyonla şüpheli tır durduruldu ve detaylı arama gerçekleştirildi. Araçta yapılan kontrollerde tam 12 bin 545 adet cep telefonu ve 10 bin adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyon sürecinde tır uzun süre fiziki takibe alınarak organizasyonun yapısı ve sevkiyat yöntemi deşifre edildi. Yapılan baskınlarda organizatör ve alıcıların da yer aldığı toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.
Aynı gün içinde Kapıkule Gümrük Kapısı'na giriş yapmak isteyen başka bir tır, Ticaret Bakanlığı'nın risk analiz sistemleri tarafından şüpheli olarak işaretlendi. Tır X-ray taramasına alındı ve görüntülerde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Yapılan detaylı aramada, araçta gizlenmiş halde 704 kilo 960 gram Damiana türü bitki çayı bulundu. Bitki çayının, Türkiye'ye beyan edilmeden sokulmak istendiği belirlendi. Sürücü gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

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